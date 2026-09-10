Estreno de “Miel amarga o el oso colmenero” en CCMAA

El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (CCMAA) se prepara para el esperado estreno de "Miel amarga o el oso colmenero", una obra teatral que promete cautivar al público con su mensaje y originalidad.
Esta producción, que destaca por ser 100% propia del recinto, celebra la riqueza de la literatura nacional y reafirma el compromiso del CCMAA como una casa productora de arte desde el año 2024.
La pieza, autoría del aclamado dramaturgo Manuel Galich, cobra vida bajo la dirección de Ericka Urizar y cuenta con un nutrido elenco de más de 20 actrices y actores.
A través de las redes sociales del CCMAA se dieron a conocer los detalles para obtener las entradas gratis en línea.
"?? La colmena está lista para recibirte y te invita a que puedas anotar las fechas para conseguir tus entradas gratuitas en línea para las primeras presentaciones de la obra Miel Amarga o El Oso Colmenero:? Jueves 10 de septiembre para vivir el estreno el sábado 12 de septiembre? Viernes 11 de septiembre para vivir la aventura el domingo 13 de septiembre? Boletería habilitada a las 19:00 horas.? Teatro de Cámara "Hugo Carrillo",Centro Cultural "Miguel Ángel Asturias"
Una trama con humor y reflexión
"Miel amarga o el oso colmenero" sumerge a los espectadores en una historia llena de humor y ficción, ambientada en el dinámico universo de una colmena.
La narrativa presenta a un grupo de abejas trabajadoras que, a pesar de su incansable labor, ven cómo el fruto de su esfuerzo es sistemáticamente arrebatado por el acomodado Señor Pérez Oso, quien cuenta con la complicidad del abejón traidor San Gano.
Cansadas de la injusticia y la explotación, las abejas, bajo el valiente liderazgo de su Abeja Reina, deciden poner fin a la situación. Juntas, se organizan para enfrentar al abusivo oso y exigirle que asuma su responsabilidad.
La obra es una poderosa alegoría que resalta el valor intrínseco del trabajo, la importancia de la equidad y la inquebrantable fuerza que emana del esfuerzo colectivo, elementos que la convierten en una propuesta ideal para audiencias de todas las edades.