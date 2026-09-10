Vinculan a Proceso a Acusados Asesinato de Jonathan Meléndez

Un avance significativo se registró en el caso del multihomicidio que cobró la vida de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija menor y una colaboradora.
Una jueza del Estado de México dictó la vinculación a proceso contra Diego Sebastián "N" y Gerardo "N", quienes permanecerán en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
Los acusados podrían enfrentar una condena histórica que oscila entre 108 y 296 años de prisión, de ser encontrados culpables.
La decisión judicial, emitida el 9 de septiembre, marca un punto crucial en el esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza.
La autoridad judicial consideró que existían elementos suficientes para formalizar la investigación, estableciendo un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
Durante este periodo, tanto la Fiscalía como las defensas podrán presentar nuevas pruebas que contribuyan a la resolución del caso.
La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria ni confirma la culpabilidad de los señalados. Sin embargo, implica que las autoridades han encontrado indicios razonables para sospechar su participación en el crimen, lo que justifica su permanencia en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como Barrientos, mientras avanza el procedimiento penal. Este paso es fundamental para determinar si existen los elementos necesarios para llevarlos a juicio.
El presunto móvil del crimen
Según la línea de investigación presentada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el móvil del asesinato estaría ligado a un trasfondo económico relacionado con activos digitales y criptomonedas.
Las autoridades sostienen que Diego Sebastián "N" mantenía una relación comercial con Jonathan Meléndez y presuntamente conocía la existencia de una "caja fría", un dispositivo utilizado para resguardar claves de acceso a criptomonedas.
La hipótesis ministerial sugiere que los responsables buscaban obtener acceso a recursos valuados en varios millones de pesos.
La investigación también apunta a que Gerardo "N" habría aceptado participar en el presunto plan a cambio de una suma de dos millones de pesos.
La Fiscalía sostiene que el ataque fue planeado con antelación y que los implicados llevaron materiales para inmovilizar a las víctimas antes de abandonar el lugar. Estos señalamientos serán analizados por las autoridades judiciales a lo largo del proceso.