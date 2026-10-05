Cazzu hace historia en su ciudad natal y pierde la voz

Cazzu cumplió uno de sus más grandes sueños y marcó un hito en su carrera al ofrecer su primer concierto en un estadio, eligiendo para ello su natal Jujuy.
El Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy fue el escenario donde la "Jefa del Trap" congregó a 20 mil personas en una noche cargada de emoción y un profundo homenaje a sus raíces latinoamericanas y jujeñas, en el marco de su exitosa gira "Latinaje".
El evento, que tuvo lugar el 5 de octubre de 2026, se convirtió en una celebración de identidad y pertenencia. Cazzu, visiblemente conmovida, expresó su amor por la provincia que la vio nacer:
"Te amo Jujuy, te amo con todo mi corazón", dijo ante un público entregado. La elección de Jujuy para este concierto trascendental no fue casualidad; estuvo intrínsecamente ligada al concepto de su último trabajo discográfico, "Latinaje", el cual explora la rica diversidad cultural y las profundas raíces de Latinoamérica.
La propuesta artística de Cazzu trascendió lo musical para convertirse en una experiencia inmersiva en la cultura jujeña. Cada detalle del espectáculo fue cuidadosamente diseñado para reflejar la esencia de la provincia.
"Intento llevar este estandarte jujeño conmigo, soy más de donde soy que quién soy", afirmó la artista, dejando claro el mensaje de su presentación.
El concierto fue un total éxito, el público se rindió a sus pies y al final Cazzu no pudo evitar romper en llanto y terminar sin voz mientras agradecía a sus fans por el apoyo.
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La razón por la que Cazzu se quedó sin voz al cerrar su concierto en Jujuy#cazzu #jujuy♬ sonido original - MAFER
Un recorrido musical por su trayectoria
El repertorio de la noche fue una cuidadosa selección que fusionó los temas de "Latinaje" con los éxitos que han marcado las diferentes etapas de la carrera de Cazzu.
Los asistentes vibraron con canciones como "Ódiame", "Mala Suerte", "Balada Malvada", "Nena Trampa" y "Con Otra", así como con varios de los temas de trap que la consolidaron como una figura central en la escena urbana.
El cierre del concierto fue especialmente simbólico con la interpretación de "Jujuy Estrellado", un momento que resonó profundamente con el público y la artista.
Este memorable concierto en Jujuy se inserta en un contexto de expansión internacional para Cazzu y su gira "Latinaje". La artista ha llevado su propuesta musical a más de diez ciudades en Estados Unidos y México, y continuará su recorrido por países como Bolivia, Guatemala y Costa Rica.
La gira seguirá su curso con próximas presentaciones en Montevideo y España, donde tiene programadas cuatro fechas entre Madrid y Barcelona durante el mes de noviembre, consolidando su presencia en la escena musical global.