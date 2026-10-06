Shakira y Piqué: Encuentro clave por sus hijos

Shakira y Gerard Piqué se reencontraron este martes en Barcelona para participar en un juicio destinado a revisar el régimen de visitas de sus hijos, Milan y Sasha, tras cuatro años del acuerdo de separación.
La artista colombiana busca que el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona sea compartido y no recaiga únicamente en los menores.
Según un comunicado emitido por su agencia de prensa, la intención de Shakira no es reducir el tiempo que sus hijos comparten con su padre, sino equilibrar la carga de los viajes transatlánticos, que actualmente recae principalmente en Milan y Sasha.
La esencia de la propuesta de Shakira radica en optimizar el bienestar de sus hijos. Propone que, durante los periodos vacacionales de pocos días, sea Piqué quien viaje a Miami para visitar a los niños.
Esta medida busca evitar que Milan y Sasha tengan que realizar viajes de corta estancia a través del Atlántico, lo que a menudo conlleva un desajuste horario significativo y una interrupción de sus rutinas.
El comunicado enfatiza que, al implementar esta modalidad, los niños pueden mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar.
Esta estabilidad es crucial, según la artista, para proteger su desarrollo emocional, su salud física y su rendimiento académico. La pareja había ratificado en diciembre de 2022 el acuerdo que establecía la residencia de Shakira y sus hijos en Miami, lo que ha generado la necesidad de adaptar el régimen de visitas a esta nueva realidad geográfica.
Shakira en plena actividad artística
Mientras se desarrollan estos asuntos legales, Shakira continúa con una agenda profesional muy activa.
La artista colombiana se encuentra actualmente inmersa en una exitosa serie de conciertos en Madrid, que forman parte de su residencia en la capital española.
Inicialmente programada para doce fechas, la demanda del público llevó a ampliar la residencia a un decimotercer espectáculo, previsto para el 12 de octubre.
Estos eventos han sido un rotundo éxito, consolidando una vez más la posición de Shakira como una de las figuras más importantes de la música latina a nivel global.
Para su concierto final, la cantante estará acompañada en el escenario por otros reconocidos artistas. Entre los invitados confirmados se encuentran el colombiano Maluma, el artista Beéle y el popular cantante español Dani Martín, prometiendo un cierre espectacular para su residencia madrileña.
La presencia de Shakira en España para sus compromisos profesionales coincide con la revisión de este importante aspecto de su vida personal, demostrando su capacidad para equilibrar una carrera exigente con la atención a los detalles de la crianza de sus hijos.