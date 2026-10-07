 Zuria Vega y Michel Brown escandalizan al vandalizar CDMX
Farándula

Imágenes de Zuria Vega y Michel Brown vandalizando publicidad en CDMX escandalizan las redes

Los protagonistas de la serie “El círculo” fueron captados interviniendo publicidad urbana en distintos puntos de la Ciudad de México.

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Zuria Vega y Michel Brown, Netflix
Zuria Vega y Michel Brown / FOTO: Netflix
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Los actores Zuria Vega, Michel Brown, Raúl Briones y Osvaldo Benavides sorprendieron al ser vistos interviniendo anuncios publicitarios en calles de la Ciudad de México.

La escena llamó la atención debido a los mensajes escritos y la pintura que alteraban imágenes promocionales, generando comentarios en redes donde la acción fue presentada como un supuesto acto de "vandalismo".

Sin embargo, se trató de una estrategia promocional para El Círculo, una nueva serie de Netflix. La intervención urbana se realizó apenas un día antes del estreno de la serie, previsto para el 7 de octubre.

En esta producción, Vega, Brown, Briones y Benavides encabezan un thriller que explora temas de amistad, secretos, chantajes y poder.

Las imágenes obtenidas por medios muestran a los actores frente a anuncios modificados con frases que funcionan como pistas sobre la trama.

Esta dinámica de "mensajes ocultos" se conecta directamente con el eje narrativo de la serie, que gira en torno a información privada que sale a la luz y complica la relación entre cuatro amigos.

"El Círculo": un thriller de secretos y poder

"El Círculo" se presenta como un intenso thriller que explora temas de amistad, secretos, chantajes y poder. La serie reúne a Zuria Vega, Michel Brown, Raúl Briones y Osvaldo Benavides en los roles principales, prometiendo una narrativa cargada de tensión y giros inesperados.

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Serie El Círculo - Instagram

Netflix confirmó que esta producción es una adaptación de la novela "Los corruptores" del aclamado escritor y periodista Jorge Zepeda Patterson.

La trama central de la serie arranca con la filtración de un video comprometedor que arrastra a los protagonistas a una compleja red de amenazas y chantajes.

A medida que nuevas revelaciones salen a la luz, la lealtad del grupo de amigos se pone a prueba, obligando a cada personaje a enfrentar decisiones cruciales relacionadas con la ambición y sus secretos más íntimos.

La campaña publicitaria en las calles de la Ciudad de México fue diseñada para reflejar precisamente estos elementos de misterio y revelación que caracterizan a "El Círculo".

En lugar de optar por carteles convencionales, los actores participaron activamente en una intervención que buscaba parecer espontánea y generar interrogantes entre quienes se encontraban con los anuncios o veían las imágenes en sus redes sociales. Esta táctica buscó sumergir al público en la atmósfera de intriga de la serie incluso antes de su estreno.

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