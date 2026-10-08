Arturo Castro actúa con Jessica Biel y John Cena 'Matchbox'

El actor guatemalteco Arturo Castro, de 40 años, ha captado la atención internacional al compartir pantalla con la superestrella John Cena en la nueva película de acción "Matchbox".
La cinta tuvo su esperada premiere en la Ciudad de México, donde Arturo Castro desfiló por la alfombra roja junto a Cena, Jessica Biel y el resto del elenco estelar de esta producción de Apple TV, cuyo estreno está programado para el 9 de octubre.
"Matchbox" marca una nueva incursión de Apple TV en el género de acción de gran escala, presentando una trama que promete adrenalina y entretenimiento.
La película narra la historia de Sean Walker, un espía y exsoldado que se ve forzado a reunirse con sus amigos de la infancia en una operación de alto riesgo. Este reencuentro los obliga a aprender rápidamente habilidades de combate y conducción propias de agentes secretos para proteger sus vidas y completar la misión.
Además de Arturo Castro y John Cena, el reparto incluye a destacadas figuras de Hollywood como Jessica Biel, Sam Richardson y Teyonah Parris.
La presencia de este elenco diverso y talentoso augura una dinámica interesante en pantalla, combinando acción intensa con momentos de humor.
La Trayectoria Internacional de Arturo Castro
La participación de Arturo Castro en "Matchbox" es un testimonio de su consolidada carrera fuera de Guatemala.
A sus 40 años, el actor ha logrado forjarse un camino en producciones de renombre internacional, compartiendo créditos con algunas de las estrellas más grandes de Hollywood.
Desde sus inicios profesionales en 2008, Castro ha acumulado una impresionante lista de trabajos en cine y televisión.
Entre sus proyectos más recientes se encuentran su actuación en la aclamada "The Menu", junto a Ralph Fiennes, y su participación en "Tron: Ares", película protagonizada por Jared Leto.
Además, tuvo un papel significativo en 10 episodios de la exitosa serie "Narcos". Tras el lanzamiento de "Matchbox", Arturo Castro tiene previsto estrenar otra producción, "A Place in Hell", consolidando aún más su presencia en la industria.
La producción de "Matchbox" implicó un riguroso entrenamiento para el elenco. Sam Richardson, por ejemplo, utilizó un simulador de camiones para aprender a manejar vehículos pesados, mientras que John Cena y Jessica Biel recibieron clases especializadas en maniobras a alta velocidad, derrapes controlados y persecuciones.
Estas secuencias de acción fueron filmadas en locaciones reales, incluyendo las pintorescas calles de Budapest y los vastos desiertos de Marruecos, prometiendo un espectáculo visual impactante.