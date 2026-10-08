Céline Dion cae en el escenario durante su show en París

Durante su concierto número once en el Plénitude Arena de París, Céline Dion sufrió una caída alarmando a todos los fans presentes.
La aclamada cantante canadiense, quien regresó a los escenarios tras seis años de ausencia, se levantó de inmediato, continuó su interpretación y tranquilizó al público con un gesto, para luego vivir un instante de profunda emoción.
El incidente ocurrió la noche del miércoles 7 de octubre de 2026, mientras Céline Dion interpretaba "Dansons", uno de los temas más dinámicos y movidos de su repertorio actual.
Mientras la cantante recorría el escenario con energía, siguiendo el ritmo de la canción que lanzó en abril y que incorporó a esta residencia, uno de los bajos de su pantalón se enganchó inesperadamente en el tacón de su zapato, provocando que perdiera el equilibrio y cayera al suelo por un breve instante.
Sin detener su canto ni un solo segundo, Céline Dion se incorporó con una rapidez asombrosa y, desde el centro del escenario, levantó el pulgar hacia la grada, enviando un claro mensaje de que se encontraba perfectamente bien.
Consciente de la preocupación del público, comunicó que se encontraba bien y continuó con el show.
El síndrome de la persona rígida, la enfermedad que Céline Dion hizo pública en 2022, puede causar rigidez muscular progresiva, espasmos intensos, dolor y problemas de movilidad.
Los episodios pueden desencadenarse por estímulos como el ruido, el estrés o determinados movimientos, cosas que, en un concierto, suceden constantemente.
El triunfal regreso a los escenarios
Este concierto, el undécimo de su serie, marcó una de las noches más memorables de una esperada residencia que trajo de vuelta a Céline Dion a los escenarios después de seis largos años de ausencia.
La serie de 26 conciertos exclusivos en la capital francesa, divididos entre septiembre y octubre de 2026 y diez fechas adicionales en mayo de 2027, ha sido un evento cultural muy esperado por sus fans a nivel mundial.
Miles de seguidores, tanto famosos como desconocidos, han acudido al Plénitude Arena desde toda Francia y también desde el otro lado del mundo para presenciar el anhelado regreso de la artista, quien ha ofrecido dos o tres funciones cada semana, llenando el recinto en cada ocasión.
La prolongada pausa de Céline Dion se debió a un diagnóstico de Síndrome de la Persona Rígida.
Esta compleja condición la obligó a cancelar giras y reducir drásticamente sus apariciones públicas, generando gran preocupación entre sus admiradores.
Su regreso triunfal el 12 de septiembre de 2026, ante 35.000 personas, fue un momento cargado de simbolismo y emoción, donde la cantante rompió a llorar y afirmó con convicción: "les prometí que volvería".
Semanas antes, ya había reaparecido en París junto a sus tres hijos, saludando con cariño a los fans que la esperaban a las puertas de su hotel, marcando el inicio de su reencuentro con el público. La artista, de 58 años, ha demostrado una resiliencia admirable y una pasión inquebrantable en su vuelta a la vida pública y a los escenarios.