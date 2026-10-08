Fallece hija de Paquita la del Barrio a los 48 años: detalles

La familia de la fallecida cantante mexicana Paquita la del Barrio atraviesa un nuevo momento de dolor tras confirmarse la muerte de Martha Elena Martínez Viveros, su hija adoptiva, quien falleció el martes 6 de octubre de 2026 en Xalapa, Veracruz, a los 48 años.
La noticia fue dada a conocer públicamente el miércoles 7 de octubre por el Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, municipio de origen de la intérprete de "Rata de dos patas", que expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de Martha Elena.
El fallecimiento ocurre un año y casi ocho meses después de la muerte de Paquita la del Barrio, registrada el 17 de febrero de 2025, a los 77 años.
La inesperada partida de Martha Elena ha provocado consternación entre quienes conocían a la familia, especialmente porque, según los primeros testimonios, no presentaba problemas de salud conocidos y recientemente había disfrutado de un viaje junto a una de sus hijas.
¿De qué murió la hija de Paquita la del Barrio?
Paquito Torres, quien durante varios años se desempeñó como representante de Paquita la del Barrio, ofreció detalles del fallecimiento durante una entrevista con el programa mexicano Ventaneando.
El exmánager explicó que Martha Elena se encontraba acompañada de sus hijas en Veracruz cuando ocurrió la emergencia.
"Al parecer fue un paro respiratorio", expresó Torres, quien aseguró que la noticia tomó por sorpresa a todos sus allegados.
El representante también señaló que la mujer no tenía antecedentes conocidos de problemas cardíacos y que, aparentemente, se encontraba en buenas condiciones de salud.
Por su parte, medios mexicanos han señalado un posible infarto fulminante o paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, hasta ahora no se ha difundido un dictamen médico oficial que permita establecer con certeza la causa del fallecimiento.
La distinción es importante, ya que un paro cardiorrespiratorio describe la interrupción de las funciones cardíaca y respiratoria, pero no necesariamente identifica la enfermedad o el evento que lo provocó.
Había regresado de un viaje a Machu Picchu
Uno de los detalles que más sorprendió a los allegados de Martha Elena fue que, apenas unos días antes de su muerte, había disfrutado de unas vacaciones en Perú.
Según relató Paquito Torres, la hija de Paquita la del Barrio viajó junto a una de sus hijas para conocer Machu Picchu, uno de los destinos turísticos más famosos de Sudamérica.
Durante el recorrido, ambas compartieron momentos especiales y regresaron aparentemente sin complicaciones de salud.
Además, el pasado 30 de septiembre, Martha Elena había celebrado el cumpleaños de otra de sus hijas, por lo que su familia se encontraba disfrutando de distintas reuniones y actividades.
El exrepresentante de la cantante aseguró que la noticia fue especialmente difícil de asimilar por la rapidez con la que ocurrieron los acontecimientos.
¿Quién era Martha Elena Martínez Viveros?
Aunque era reconocida como hija de Paquita la del Barrio, Martha Elena Martínez Viveros tenía una historia familiar poco conocida.
En realidad, era sobrina biológica de la cantante, quien decidió hacerse cargo de ella cuando apenas tenía cinco meses de nacida.
La propia artista compartió esta historia en 2017 durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino.
Paquita recordó que en 1979 regresó a su pueblo natal y encontró a la pequeña en condiciones delicadas de salud.
"Ella viene siendo mi sobrina. Fui a mi pueblo y encontré a esa niña que estaba muy enfermita", relató entonces.
Preocupada por el estado de la bebé, la cantante pidió a su hermano y a su cuñada que le permitieran llevarla a la Ciudad de México para recibir atención médica.
Aunque inicialmente los padres biológicos se resistieron, finalmente aceptaron que la pequeña quedara bajo el cuidado de la artista.
Paquita y su entonces esposo, Alfonso Martínez, llevaron a Martha Elena al médico, se encargaron de su recuperación y posteriormente la registraron legalmente como hija.
Desde ese momento, Martha Elena pasó a formar parte de su familia y creció bajo el cuidado de la cantante, quien siempre la consideró una hija más.