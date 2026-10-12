Muere a los 34 años actor icónico de Breaking Bad

El mundo del entretenimiento está de luto por la muerte de RJ Mitte, reconocido por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad. El actor estadounidense falleció a los 34 años en Texas, según reportes publicados este lunes 12 de octubre de 2026.
La noticia fue confirmada por un funcionario del condado e informó que las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento. De acuerdo con los primeros reportes, la muerte habría sido un suicidio, aunque todavía no existe un informe definitivo de las autoridades.
RJ Mitte se convirtió en un rostro conocido internacionalmente gracias a su papel como Walter White Jr., el hijo de Walter White, personaje interpretado por Bryan Cranston, en la exitosa serie Breaking Bad. El actor participó en 56 episodios de la producción, emitida entre 2008 y 2013, y su interpretación destacó especialmente porque el personaje tenía parálisis cerebral, una condición que Mitte también tenía en la vida real, aunque de una forma más leve.
Más del actor de Breaking Bad.
Su participación en la serie no solo impulsó su carrera artística, sino que también convirtió a Mitte en una figura importante para hablar sobre inclusión y representación de personas con discapacidad en Hollywood. Cabe destacar que, después de Breaking Bad, RJ Mitte continuó trabajando en televisión y cine.
Entre sus producciones destacan The Oak Room, The Recall, The Guardians of Justice y Triumph, película en la que interpretó a un joven luchador con parálisis cerebral.
Incluso poco antes de su muerte, el actor continuaba vinculado a nuevos proyectos audiovisuales. Su trayectoria demostró que su carrera no quedó limitada al personaje que lo llevó a la fama mundial.
La muerte de RJ Mitte, actor de Breaking Bad, ha provocado conmoción entre seguidores de la serie y de la industria del entretenimiento. Su interpretación de Walter White Jr. quedó como uno de los personajes más recordados de la producción y como parte del legado de una serie que marcó una época en la televisión.