 Estado de salud de Manuel 'El Flaco' Ibáñez: hija informa
Farándula

Manuel “El Flaco” Ibáñez está hospitalizado; su hija aclara su estado de salud

Mientras sus seguidores permanecen atentos a su evolución, no se han divulgado nuevos detalles médicos sobre su estado de salud.

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El actor se encuentra internado en el Hospital ABC en Santa Fe., Redes sociales.
El actor se encuentra internado en el Hospital ABC en Santa Fe. / FOTO: Redes sociales.
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El actor mexicano Manuel "El Flaco" Ibáñez, de 80 años, se encuentra hospitalizado en la Ciudad de México y necesita donadores de sangre tipo O negativo, según reportes difundidos por figuras de Televisa. La noticia generó preocupación entre sus seguidores, luego de que se informara que su estado de salud era delicado.

El viernes 23 de octubre, los conductores de TUDN Antonio de Valdés y Enrique Burak dieron a conocer, a través de sus cuentas en X, que el reconocido actor de cine, teatro y televisión recibía atención médica. Sin embargo, no detallaron las causas de su hospitalización ni la enfermedad que enfrenta.

Ante la preocupación generada por la noticia, su hija, la actriz Daniela Ibáñez, se pronunció mediante sus historias de Instagram para aclarar la situación. Aseguró que su padre se encuentra bien y pidió a los seguidores no dejarse llevar por versiones que circulan en redes sociales.

Mi papá está bien. Si lo ven por otra noticia o por otros lados, no se angustien, mi papá está bien, gracias a Dios, pero sí necesitamos ese favor", expresó Daniela, al confirmar que requieren donadores de sangre tipo O negativo.

Hasta el momento, la familia no ha revelado el motivo de la hospitalización ni ha ofrecido detalles sobre el procedimiento médico al que podría estar sometido el actor. La solicitud de donadores se mantiene como la principal información confirmada sobre sus necesidades médicas.

Una trayectoria en la televisión mexicana

Manuel "El Flaco" Ibáñez es una figura reconocida del entretenimiento mexicano, con una trayectoria que abarca el cine, el teatro y la televisión. Alcanzó popularidad por sus participaciones en producciones del llamado Cine de Ficheras y por su papel en la serie de comedia "Vecinos".

A lo largo de su carrera también participó en telenovelas como "Rubí", "Amor real", "Un gancho al corazón" y "Hasta que el dinero nos separe", además de películas como "La pulquería ataca de nuevo".

Mientras sus seguidores permanecen atentos a su evolución, no se han divulgado nuevos detalles médicos sobre su estado de salud.

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