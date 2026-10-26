Ricky Martin aclara rumor de romance con Eduardo Verástegui

Tras más de dos décadas de especulaciones, Ricky Martin finalmente rompió el silencio sobre los persistentes rumores que lo vinculan sentimentalmente con el actor Eduardo Verástegui.
El cantante puertorriqueño utilizó sus redes sociales para desmentir categóricamente cualquier relación íntima con el mexicano, poniendo fin a una historia que ha circulado en el ambiente del espectáculo desde finales de los años noventa.
La reacción de Ricky Martin surge a raíz del resurgimiento de estas versiones, avivadas por recientes declaraciones de Verástegui ante la prensa.
El actor, visiblemente molesto, negó la existencia de un romance, pero su respuesta generó una nueva ola de comentarios que finalmente provocaron la intervención directa del intérprete de "Livin' la Vida Loca".
Ricky Martin utilizó sus historias de Instagram para desmentir el vínculo con un tono directo y humorístico.
"Aquí riéndome porque no me queda de otra. Solo para que estemos claros, yo NUNCA le he visto el pipí a Eduardo Verástegui. Ni el pipí ni NADA", escribió, cerrando así de manera definitiva un ciclo de especulaciones que lo habían perseguido durante décadas.
Además de su negación, Ricky Martin aprovechó la atención generada por la controversia para promocionar su más reciente lanzamiento musical.
En la misma publicación de Instagram, dirigió a sus seguidores al videoclip de "Pikito Pikito", su colaboración con el cantante brasileño Pedro Sampaio, lanzada horas antes de su respuesta sobre el rumor. Esta estrategia le permitió capitalizar el interés mediático en lugar de simplemente evadirlo.
El origen de un rumor de décadas
Las conjeturas sobre un posible vínculo entre Ricky Martin y Eduardo Verástegui se remontan a la relación que este último mantuvo con la actriz Aracely Arámbula a finales de los años noventa.
La periodista Ana María Alvarado fue quien, en el programa "Sale el Sol", revivió el origen de esta polémica.
Alvarado relató que, durante un concierto de Ricky Martin en la Ciudad de México, al que asistió junto a Fabián Lavalle, Aracely Arámbula hizo un comentario que encendió las alarmas.
Según la comunicadora, la actriz habría expresado: "Y pensar que ese que está ahí cantando me quitó a mi novio", refiriéndose a Ricky Martin y a su entonces pareja, Eduardo Verástegui.
Ambos actores habían sido protagonistas de la telenovela juvenil "Soñadoras" en 1998, donde iniciaron un romance en la vida real.
Aunque Alvarado reconoció que Arámbula podría no recordar el comentario después de dos décadas, ella insistió en la veracidad de su testimonio: "La verdad yo lo viví, él dice que fue mentira, pero yo lo viví". Hasta el momento, Aracely Arámbula no ha confirmado ni desmentido públicamente esta atribución.