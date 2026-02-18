 Eduardo Verástegui Causa Controversia al Hablar de Therians
Eduardo Verástegui desata debate al opinar sobre los Therians, fenómeno viral en redes

En los últimos días, el término "Therians" se ha convertido en tendencia en redes sociales, impulsado por videos virales, discusiones en plataformas digitales y reacciones de figuras públicas.

Eduardo Verástegui - Therians
Eduardo Verástegui - Therians / FOTO: Redes sociales

El fenómeno de los "Therians" se vuelve viral en redes sociales y provoca un intenso debate. Eduardo Verástegui se sumó a la conversación con un mensaje que encendió aún más la discusión.

El fenómeno, que involucra a personas que se identifican profundamente con animales, ha generado curiosidad, críticas y reflexiones sobre identidad, cultura digital y expresión personal.

Uno de los comentarios que más repercusión tuvo fue el del actor y productor mexicano Eduardo Verástegui, quien expresó preocupación por esta tendencia a través de la red social X.

La reacción de Eduardo Verástegui

Verástegui compartió un video de una entrevista transmitida por el canal argentino La Nación Más, en la que aparece una joven que se identifica como therian. Junto al material, publicó un mensaje que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

"¿A qué cuenta transfiero para aportar al tratamiento psiquiátrico de estas personas? Dijeron que esto nunca iba a pasar y nos llamaron exagerados", escribió el actor.

En otro fragmento del mismo mensaje añadió: "Familia, esto es más que preocupante. Tenemos que hacer algo URGENTE". 

Foto embed
Eduardo Verástegui en redes sociales - Redes sociales

Las declaraciones provocaron opiniones divididas entre quienes respaldaron su postura y quienes consideraron que sus palabras eran ofensivas o desinformadas.

Otras reacciones en redes sociales

El fenómeno también motivó comentarios de otros comunicadores. El creador de contenido Chumel Torres publicó un mensaje en tono irónico sobre la tendencia, lo que igualmente generó discusión entre usuarios.

La viralidad del tema se ha alimentado de videos grabados en distintos países, especialmente en Argentina, donde algunas personas han sido captadas caminando en cuatro patas o imitando movimientos de animales en espacios públicos.

¿Qué son los Therians?

El término Therian proviene de la palabra inglesa therianthropy, que describe la identificación espiritual, psicológica o simbólica de una persona con un animal. Quienes forman parte de este movimiento aseguran sentir una conexión profunda con una especie específica, como gatos, perros, lobos u otros animales.

Para algunos, esta identificación se expresa a través de comportamientos, lenguaje corporal o actividades relacionadas con el animal con el que se identifican. Otros utilizan elementos visuales como máscaras, colas de pelo sintético, collares, guantes o accesorios que simulan patas o garras.

En la mayoría de los casos, la comunidad therian se define como un espacio de identidad personal y expresión simbólica, aunque la percepción pública del fenómeno varía ampliamente.

Un fenómeno impulsado por redes sociales

Las plataformas digitales han sido clave en la expansión de esta tendencia. Videos cortos, transmisiones en vivo y comunidades en línea han permitido que el concepto de los Therians llegue a audiencias globales, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Sin embargo, la exposición mediática también ha provocado críticas, memes y discusiones sobre salud mental, identidad y límites de la expresión personal.

Debate cultural y generacional

Más allá de la polémica, el fenómeno Therian refleja cómo las redes sociales amplifican nuevas formas de identidad y subculturas juveniles. Mientras algunos ven estas expresiones como parte de la creatividad y la exploración personal, otros lo interpretan como una señal de preocupación social o psicológica.

Por ahora, la conversación continúa creciendo en internet, alimentada por nuevos videos, opiniones de figuras públicas y la curiosidad de quienes intentan entender este movimiento.

Lo cierto es que, como ocurre con muchas tendencias virales, el fenómeno de los Therians ha pasado de ser una comunidad poco conocida a convertirse en un tema de debate internacional en cuestión de días.

