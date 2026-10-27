Heidi Klum sorprende con su inquietante disfraz de Halloween 2026

La modelo y presentadora alemana Heidi Klum vuelve a convertirse en protagonista de las celebraciones de Halloween. A pocos días del 31 de octubre de 2026, la celebridad sorprendió a sus seguidores al compartir una inquietante imagen que podría revelar parte de su próximo disfraz.
Conocida internacionalmente como la reina de Halloween, Klum ha construido una tradición alrededor de esta festividad, gracias a sus elaboradas transformaciones, sus extravagantes caracterizaciones y las fiestas que organiza desde hace más de dos décadas.
Este año, la también empresaria decidió aumentar la expectativa con una fotografía de una prótesis de aspecto aterrador, acompañada de un desafío para que sus seguidores intentaran adivinar cuál será el personaje que interpretará.
La imagen comenzó a generar comentarios y especulaciones entre los internautas, quienes esperan descubrir si la modelo apostará por una criatura de terror, un personaje cinematográfico o alguna transformación completamente inesperada.
Además de mostrar algunos detalles de sus preparativos, Klum ha estado compartiendo en sus redes sociales recuerdos de sus mejores disfraces, reviviendo las caracterizaciones que la han convertido en una de las celebridades más reconocidas durante Halloween.
La aterradora pista que compartió Heidi Klum
A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo alemana publicó una fotografía de una prótesis con una apariencia inquietante, sin explicar a qué parte de su próximo disfraz pertenece.
El objeto llamó la atención por su textura y sus detalles, que recuerdan a elementos utilizados en producciones cinematográficas de terror.
Sin revelar demasiada información, Klum invitó a sus seguidores a intentar descubrir cuál será su caracterización para Halloween 2026.
La publicación forma parte de una tradición que mantiene cada año, pues la celebridad suele compartir pequeños adelantos de su disfraz antes de presentarlo oficialmente durante su fiesta.
En esta ocasión, también publicó un video en sus historias de Instagram en el que aparece recorriendo los pasillos de una tienda repleta de telas, aparentemente buscando materiales para completar su transformación.
Aunque las imágenes ofrecen algunas pistas, la modelo ha conseguido mantener en secreto el concepto de su próximo atuendo.
Heidi Klum adelanta que su disfraz será especialmente sangriento
La fotografía de la prótesis no es la única pista que ha compartido la modelo sobre su caracterización de este año.
En septiembre, durante una entrevista con la revista People, Klum aseguró que su próximo disfraz tendría una apariencia muy sangrienta y que combinaría perfectamente con el vino tinto.
La declaración estuvo relacionada con su colaboración con la marca Apothic Wine, que presentó un empaque especial inspirado en las bolsas utilizadas para transfusiones de sangre.
Sin embargo, la celebridad evitó confirmar si esa temática estará directamente relacionada con el personaje que presentará el próximo 31 de octubre.
Klum también explicó que las transformaciones requieren una preparación considerable, especialmente cuando incluyen prótesis adheridas al rostro y al cuerpo. Retirarlas después de la celebración puede resultar incómodo e incluso afectar temporalmente la piel.
¿Una criatura de La sustancia o de The Last of Us? Las teorías de sus seguidores
La publicación del 24 de octubre provocó diferentes interpretaciones debido a las formas y texturas de la prótesis.
Algunos seguidores señalaron que las piezas parecen órganos humanos, mientras que otros encontraron semejanzas con corales y criaturas marinas.
Entre las teorías que circularon aparece Monstro Elisasue, la perturbadora criatura de la película La sustancia, estrenada en 2024 y protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley.
Otros usuarios mencionaron a los chasqueadores de The Last of Us, criaturas infectadas por un hongo que presentan deformaciones características en el rostro.
También hubo quienes compararon las imágenes con Úrsula, la villana de La sirenita, y con personajes de Piratas del Caribe.
No obstante, estas interpretaciones corresponden únicamente a especulaciones de los internautas. La modelo todavía no ha confirmado que alguna de ellas sea correcta.
La modelo recuerda sus mejores disfraces de Halloween
Mientras mantiene el misterio sobre su próxima aparición, Heidi Klum también ha estado compartiendo fotografías y recuerdos de algunas de sus transformaciones más famosas.
Estas publicaciones han permitido a sus seguidores revivir las caracterizaciones que, con el paso de los años, la convirtieron en una de las figuras más esperadas de Halloween.
Entre sus disfraces más recordados se encuentran Jessica Rabbit, de 2015; Fiona, de Shrek, en 2018; y una aterradora criatura extraterrestre en 2019.
En 2025 sorprendió al aparecer convertida en Medusa.
La preparación de aquellas caracterizaciones involucró a decenas de especialistas, lo que demuestra la complejidad de sus producciones.