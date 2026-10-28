Latin Grammy 2023: Artistas que brillarán en la ceremonia

La Academia Latina de la Grabación anunció una nueva lista de artistas que se presentarán en vivo durante la 27ª entrega anual de los Latin Grammy.
La ceremonia, programada para el jueves 12 de noviembre en Las Vegas, promete una noche inolvidable, llena de diversidad musical y emotivos homenajes.
Entre las figuras confirmadas para subir al escenario de los Latin Grammy se encuentran talentos de diversas generaciones y géneros. La audiencia disfrutará de las presentaciones de:
- Cristian Castro
- Camila Fernández
- Feid
- Luis Figueroa
- Fonseca
- Grupo Frontera
- Milo J
- Niña Pastori
- Reik
- Sofía Reyes
- Yami Safdie
- La banda de rock The Warning.
Este anuncio refuerza una propuesta artística que abarca desde el urbano y el pop hasta la música regional y el rock alternativo, garantizando una experiencia musical variada para todos los asistentes y televidentes.
La gala principal de los Latin Grammy se transmitirá en vivo desde Las Vegas el jueves 12 de noviembre a partir de las 5:00 p.m. por las pantallas de TelevisaUnivision.
Antes de la gran fiesta televisada, se llevará a cabo la tradicional Premiere del Latin Grammy. En esta ceremonia previa se darán a conocer los ganadores de la mayoría de las categorías de la noche, preparando el ambiente para la celebración musical más importante del año en la música latina.
Un Homenaje al Legado Inmortal
Uno de los momentos más esperados de la velada será el tributo especial dedicado al "Rey de la Música Ranchera", José Alfredo Jiménez.
Este segmento, producido para honrar el centenario de su nacimiento, el 19 de enero de 1926 en Guanajuato, México, celebrará la vida y obra de uno de los cantautores más influyentes de la música en español.
Jiménez es recordado por clásicos inmortales como "El Rey" y "Caminos de Guanajuato", canciones que han trascendido generaciones y fronteras.
A lo largo de las décadas, la vasta obra de Jiménez ha sido interpretada por íconos de la talla de Pedro Infante, Vicente Fernández, Luis Miguel y Maná, demostrando su impacto perdurable en la cultura musical.
Su legado comercial también es notable, con 12 entradas en la lista Top Latin Albums de Billboard y un destacado número uno en la categoría Regional Mexican Albums en 2006 con el disco recopilatorio "La Historia del Rey".
La producción de este significativo homenaje estará a cargo del compositor y productor Edgar Barrera, quien llega a esta edición como el artista más nominado del año con 10 candidaturas.
Sus nominaciones incluyen categorías de gran prestigio como Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año, gracias a sus colaboraciones con artistas como Karol G y Carín León.