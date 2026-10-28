Artistas como Pablo Alborán y Alejandro Sanz sobre tragedia en España

España vive una nueva tragedia ferroviaria después de que dos trenes de alta velocidad chocaran durante la mañana de este miércoles 28 de octubre de 2026, en las inmediaciones de Urda, municipio de la provincia de Toledo.
El accidente ocurrió aproximadamente a las 8:54 de la mañana, cuando un tren AVE de la compañía Renfe impactó por detrás contra otro convoy de Iryo que se encontraba detenido en la vía. Ambos cubrían la ruta entre Madrid y Sevilla.
La fuerza del impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones, algunos de los cuales cayeron por un terraplén. En los dos trenes viajaban alrededor de 544 pasajeros.
Los primeros reportes confirmaron decenas de fallecidos y numerosos heridos, aunque el balance de víctimas ha variado durante la jornada conforme avanzan las labores de rescate. Las autoridades españolas desplegaron equipos de emergencia, ambulancias y personal especializado para atender a los afectados.
El siniestro también obligó a suspender la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del choque.
La tragedia ha generado especial conmoción en España debido a que ocurre meses después del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, registrado en enero de este mismo año.
Ante la magnitud de lo sucedido, numerosas personalidades del espectáculo, la música, la televisión y el deporte han utilizado sus redes sociales para expresar su dolor, enviar mensajes de solidaridad y acompañar a las familias de las víctimas.
Entre quienes se han pronunciado destacan Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Eva González, Alba Carrillo y otras figuras conocidas del entretenimiento español.
Alejandro Sanz comparte un emotivo mensaje desde México
Uno de los mensajes más conmovedores fue el de Alejandro Sanz, quien se encontraba en México como parte de su gira musical cuando recibió la noticia del accidente.
El intérprete de Corazón partío publicó un extenso texto en sus historias de Instagram para expresar su tristeza por lo sucedido.
"Acabo de despertar aquí en México, en mitad de la gira, y el corazón se me ha encogido de golpe", escribió.
El cantante reconoció que la noticia lo dejó profundamente afectado y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, los heridos y los equipos de rescate.
Sanz también destacó el esfuerzo de los profesionales de emergencias que trabajan en el lugar del accidente y concluyó su publicación con una frase: "Todo mi corazón está allí".
Pablo Alborán y Eva González lamentan la tragedia
Pablo Alborán también recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje de solidaridad.
El cantante malagueño compartió unas palabras de apoyo dirigidas a los afectados, acompañadas de un lazo negro como símbolo de luto.
Por su parte, Eva González, presentadora del programa La Voz, sorprendió a sus seguidores al revelar que había viajado hacia Sevilla apenas un día antes del accidente.
"A todos mis allegados que me estáis preguntando, estoy bien, gracias a Dios llegué ayer a Sevilla", escribió.
La comunicadora aseguró encontrarse consternada por lo sucedido y manifestó que estaba rezando por las víctimas y sus familiares.
Claudia Rodríguez viajaba en un tren cercano al accidente
Otra de las reacciones que llamó la atención fue la de Claudia Rodríguez, pareja del futbolista Marc Cucurella.
La creadora de contenido explicó que se encontraba viajando hacia Málaga en un tren que circulaba detrás de los convoyes accidentados.
"Iba camino a Málaga en el tren de atrás, estoy en shock", expresó en sus redes sociales.
Rodríguez también envió un mensaje de apoyo a los familiares y amigos de las víctimas.
Isa Pantoja, por su parte, informó que había tomado un tren desde Madrid hacia Jerez durante la mañana y confirmó que se encontraba bien.
Más celebridades se pronuncian por el accidente
Alba Carrillo, Ana Obregón, Eugenia Martínez de Irujo y Kiko Matamoros también compartieron mensajes de solidaridad.
Matamoros anunció la suspensión de la emisión de su programa Entrañables Criaturas como muestra de respeto a las víctimas y sus familiares.
Mientras tanto, el futbolista Marcos Llorente y el creador de contenido Tomás Páramo cuestionaron públicamente la gestión del transporte ferroviario y reclamaron responsabilidades.
Sus declaraciones se sumaron a las reacciones que ha generado el accidente, cuyas circunstancias continúan bajo investigación.
España permanece pendiente de las labores de rescate
La Casa Real española también manifestó su preocupación por lo sucedido y expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas.
Los reyes Felipe VI y Letizia enviaron palabras de apoyo a los heridos y reconocieron el trabajo de los equipos de emergencia.
Mientras continúan las investigaciones, España permanece pendiente de la evolución de los heridos y de las labores de asistencia a las víctimas.