Halle Berry pierde custodia de su hijo: revés judicial

Un tribunal de Los Ángeles ha dictaminado que el actor francés Olivier Martínez recibirá la custodia física primaria de su hijo de 13 años, Maceo, en su disputa legal con la reconocida actriz Halle Berry.
La resolución, emitida este jueves por la jueza Shelley Kaufman, del Tribunal Superior de Los Ángeles, también eliminó el derecho de Halle Berry a tener visitas nocturnas con el adolescente.
La decisión judicial pone fin a un proceso de nueve días que incluyó una serie de testimonios cruciales. Entre ellos, el propio Maceo declaró durante más de cuatro horas en una audiencia sellada el 19 de octubre, junto con declaraciones del terapeuta del menor y de un funcionario de su escuela.
Tanto Halle Berry como Olivier Martínez también presentaron sus testimonios ante la corte.
Anteriormente, ambos padres compartían la custodia del menor bajo un esquema de 50/50. Sin embargo, la defensa de Halle Berry solicitó restablecer este arreglo, una petición que la jueza Kaufman rechazó.
Reacciones y Custodia Legal
Patrick Baghdaserians, abogado de Olivier Martínez, calificó el fallo como "una victoria enorme", subrayando la exhaustiva valoración judicial sobre la forma en que cada progenitor ejerce su rol.
Por su parte, la representación legal de Halle Berry, aunque reconoció la derrota en la custodia física, enfatizó que la actriz conserva la custodia legal conjunta, lo que le otorga voz y voto en decisiones cruciales sobre la educación, salud y bienestar de Maceo, además de un poder de desempate en caso de desacuerdo con Martínez.
La jueza también se pronunció sobre la solicitud de Martínez para mantener de forma permanente una orden de protección por violencia doméstica que lo amparaba a él y a Maceo.
A pesar de que una orden temporal había sido concedida el 1 de octubre, la magistrada rechazó la petición de extenderla indefinidamente.
"Estamos muy satisfechos de que el tribunal haya disuelto la orden de protección temporal", declaró Marina Beck, abogada de Berry, añadiendo que "de cara al futuro, Halle está decidida a continuar enfocada en el bienestar y los intereses de su familia".
Sin embargo, la complejidad del caso se mantiene, ya que la jueza dispuso que el arreglo de custodia que se implementó a raíz de esa orden temporal permanecerá en vigor hasta que la cuestión sea abordada y resuelta en una audiencia futura.
El litigio ha estado marcado por acusaciones serias. Martínez, de 60 años, alegó que Halle Berry agredió físicamente a Maceo, incluyendo un incidente el 26 de septiembre en el que supuestamente lo estranguló. A raíz de estas denuncias, el actor solicitó la custodia legal y física exclusiva del niño.
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