Sergio Izquierdo enaltece a Guatemala con premio mundial

El talento guatemalteco continúa destacando internacionalmente. Esta vez, el protagonista es Sergio Izquierdo, reconocido fotógrafo, cineasta y conservacionista, quien anunció con emoción que obtuvo el primer lugar en la categoría Sustainability de los Wildscreen Panda Awards, uno de los reconocimientos más importantes de la industria dedicada a documentar la naturaleza y la vida salvaje.
A través de sus redes sociales, el guatemalteco compartió una fotografía en la que aparece sosteniendo el galardón y expresó su agradecimiento por este logro, que representa un nuevo capítulo en su trayectoria profesional.
"Dios permite hacer cosas increíbles cuando ponemos nuestra confianza en él", escribió al comenzar su publicación.
Izquierdo también destacó el significado que tiene este reconocimiento para Guatemala, especialmente porque permite visibilizar el trabajo que se realiza desde el país en favor de la conservación ambiental.
"Por gracia de Dios, alcanzamos el primer lugar en la categoría Sustainability de los Wildscreen Panda Awards", expresó.
El fotógrafo aseguró que este premio nace de su pasión por contar historias capaces de inspirar a las personas y recordarles la importancia de proteger el patrimonio natural.
Su publicación estuvo acompañada de agradecimientos a Macao Productions y Rescue The Planet, organizaciones vinculadas con su trabajo de producción audiovisual y conservación.
El documental guatemalteco que conquistó al jurado
Detrás de este reconocimiento se encuentra el documental "Selva Maya en Jaque", cuyo título internacional es "Mayan Forest in Check", dirigido por Sergio Izquierdo y producido por Rescue The Planet y Macao Productions.
La producción obtuvo el Premio a la Sostenibilidad durante la ceremonia celebrada el 22 de octubre de 2026 en Bath, Reino Unido, según confirmó oficialmente Wildscreen.
El documental presenta una historia vinculada con la conservación de la Gran Selva Maya, uno de los territorios naturales más importantes de Mesoamérica, compartido por Guatemala, México y Belice.
Su narrativa tiene como protagonista a Sofía, una cría de guacamaya roja, cuya historia permite mostrar los desafíos que enfrentan las especies silvestres y los ecosistemas amenazados.
A través de esta historia, la producción busca acercar al público a la riqueza de la biodiversidad y generar conciencia sobre la necesidad de conservar los bosques tropicales.
El galardón reconoce específicamente la aplicación de prácticas sostenibles para reducir el impacto ambiental durante las diferentes etapas de una producción audiovisual.
¿Qué son los Wildscreen Panda Awards?
Los Wildscreen Panda Awards son considerados los "Óscar Verdes" de la industria audiovisual dedicada a la naturaleza.
Estos premios se celebran desde 1982 y reconocen las producciones más destacadas del mundo en categorías relacionadas con cinematografía, comportamiento animal, documentales, sonido, impacto ambiental y sostenibilidad.
En su edición de 2026, el certamen recibió 624 inscripciones procedentes de 46 países, distribuidas entre 18 categorías competitivas.
La ceremonia también reconoció al documental "A Gorilla Story: Told by David Attenborough", que obtuvo el Golden Panda Award, el máximo galardón de la edición.
La participación de producciones de importantes compañías internacionales, como BBC y National Geographic, demuestra el alcance de esta competencia, en la que Guatemala consiguió destacar con una propuesta enfocada en la conservación de sus recursos naturales.
¿Quién es Sergio Izquierdo?
Sergio Izquierdo es un fotógrafo, cineasta, conferencista y conservacionista guatemalteco que ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional a documentar la naturaleza, la vida salvaje y los problemas ambientales.
Su trabajo lo ha llevado a recorrer los seis continentes, explorando algunos de los lugares más remotos del planeta.
A lo largo de su carrera ha colaborado con importantes organizaciones y medios internacionales, entre ellos National Geographic y BBC.
De acuerdo con su biografía profesional, cuenta con más de 50 historias publicadas en National Geographic y ha sido reconocido por la revista Forbes como uno de los creativos destacados de Centroamérica y Panamá.
Su pasión por la fotografía comenzó desde temprana edad, impulsada por los viajes que realizó durante su infancia y por su interés en descubrir lugares poco conocidos.
Esa curiosidad lo llevó a explorar selvas, cuevas, regiones de difícil acceso y ecosistemas submarinos, donde encontró una oportunidad para documentar la belleza natural y las amenazas que enfrenta.
El trabajo de Sergio Izquierdo ha sido presentado en exposiciones nacionales e internacionales.
Uno de sus logros fue ser seleccionado entre 12 expositores de un universo de más de 7,000 fotógrafos iberoamericanos para participar en una exposición organizada por International Arts & Artists en el Hillyer Art Space de Washington.
Además, siete publicaciones correspondientes a sus asignaciones para National Geographic en Español recibieron el reconocimiento interno Best Edit.
Sus fotografías y producciones audiovisuales han llegado a públicos de distintos países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, China, Islandia y Países Bajos.
También forma parte de la Liga Internacional de Fotógrafos Conservacionistas (iLCP), organización que reúne a profesionales comprometidos con utilizar la fotografía como herramienta para promover la protección de la naturaleza.