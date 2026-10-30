Jesús Ochoa cae de elevador: estado de salud revelado

Jesús Ochoa fue hospitalizado de emergencia tras sufrir una aparatosa caída de aproximadamente diez metros de altura durante una función de la obra "Perfume de Gardenia" en el Estado de México.
El incidente, ocurrido el viernes 23 de octubre de 2026, se debió a una falla en un elevador escénico y, aunque el actor presentó dificultades para caminar, su compañero de reparto, Luis de Alba, aseguró que, milagrosamente, no sufrió fracturas graves.
Los hechos tuvieron lugar en el marco del Festival Internacional de las Artes Atzán, celebrado en Atizapán de Zaragoza. La producción del musical se realizaba en un espacio abierto, lo que requirió la instalación de estructuras especiales para adaptar la escenografía.
Una de estas estructuras era un elevador, crucial para la puesta en escena, cuyo mal funcionamiento provocó el lamentable accidente cuando Jesús Ochoa debía utilizarlo para incorporarse a la acción.
Luis de Alba, comediante y colega de Ochoa, compartió detalles del percance ante las cámaras de De la Rosa TV. Explicó que el mecanismo escénico tenía una altura considerable, entre ocho y diez metros.
Durante uno de los movimientos programados del espectáculo, Jesús Ochoa cayó, interrumpiendo abruptamente su participación. De Alba describió el momento con asombro:
"Se nos cayó Jesús Ochoa, de un elevador, mocos cawn", una expresión que subraya la gravedad del suceso.
Lo que más sorprendió a Luis de Alba fue la increíble reacción de Ochoa tras el impacto. A pesar de las evidentes molestias físicas, el actor manifestó su intención de continuar con la función.
"Se cayó como de 10 metros y no se rompió nada, pero ájale y todavía quería trabajar, le digo: ‘estás loco’. Ahorita está en el hospital, pobre y también es un tipazo", relató De Alba, quien también confirmó que Ochoa no podía caminar con normalidad después del golpe.
Estado de Salud
Luego de que se reportara que Jesús Ochoa había sido hospitalizado de emergencia tras desplomarse un elevador en el que se encontraba, su hija, Jesusa Ochoa, hizo uso de las redes sociales para hablar sobre el estado de salud del actor y aclarar lo sucedido.
A través de un comunicado, la joven actriz confirmó que su padre sí tuvo un accidente, pero no fue tan grave como llegó a reportarse.
Y es que, en diferentes medios de comunicación se aseguró que Ochoa habría caído de una altura de 10 metros, lo que encendió alarmas entre sus seguidores.
"Ante la información que circula sobre un supuesto accidente de Jesús Ochoa y una caída de 10 metros, aclaramos que esa versión es incorrecta", escribió.