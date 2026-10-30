Christina Aguilera deslumbra con atrevida foto de Halloween

Christina Aguilera acaparó la atención en redes sociales con una audaz fotografía en una bañera, parte de sus preparativos para Halloween.
Esta publicación se inscribe en una serie de imágenes provocadoras que la cantante ha compartido en los últimos meses, consolidando su mensaje de autoexpresión y libertad corporal, pilares en su trayectoria artística.
La instantánea, difundida el miércoles en su cuenta de Instagram, mostró a la artista, de 45 años, con su característica melena rubia cayendo sobre su rostro, inmersa en una bañera.
Para mantener un toque de misterio y cumplir con las normas de la plataforma, Aguilera utilizó dos emojis de fantasmas para cubrir su pecho, y eligió la versión de "Season of the Witch" interpretada por Lana Del Rey como banda sonora, creando una atmósfera enigmática y festiva.
"Últimos looks antes del xtinaween ????", un guiño a su estilo personal y a la celebración de Halloween.
Este acto no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón de publicaciones que la intérprete ha mantenido, mostrando una evolución constante y una confianza inquebrantable.
Un ejemplo previo se dio en enero, cuando Christina Aguilera compartió una serie de imágenes desde París, Francia, posando sin camiseta, cubierta únicamente por un collar de diamantes de más de 50 quilates y una voluminosa falda de tul negro, desafiando las convenciones.
De manera similar, en diciembre de 2024, con motivo de su cumpleaños número 44, la estrella de "Burlesque" publicó una fotografía en blanco y negro.
En la imagen, apareció con shorts de cuero, un sombrero negro y tacones, titulando la instantánea como "Birthday Suit #44". Estas acciones subrayan su compromiso con la autenticidad y la expresión sin filtros.
Responde a la presión sobre su imagen corporal
Estas reveladoras publicaciones han cobrado mayor relevancia en el contexto de una discusión pública sobre el físico de la cantante.
En mayo de 2024, tras una actuación en México, surgieron rumores sobre un posible uso de Ozempic, un medicamento asociado a la pérdida de peso, debido a su figura notablemente más delgada.
Christina Aguilera abordó estas especulaciones de forma directa en una entrevista publicada en agosto de 2024 por la revista Glamour. En sus declaraciones, la artista fue categórica:
"Tengo una madurez ahora donde simplemente no me importa tu opinión". Añadió, "No voy a asumirlo. Debe ser tu responsabilidad ocupar tu espacio. Las opiniones de otros sobre mí no son asunto mío", enfatizando su autonomía y su derecho a vivir sin la constante evaluación externa.
La cantante también rememoró cómo su cuerpo ha sido objeto de escrutinio desde el inicio de su carrera, a finales de los años noventa.
"Cuando eres adolescente, tienes un cuerpo muy diferente al que tienes en tus 20. Empecé a llenarme, y eso era inaceptable porque decían: ‘Oh, está engordando’. Entonces tuve gente de la industria diciendo: ‘Les gustaba tu cuerpo y cómo eras de adolescente delgada’", relató la intérprete de "Lady Marmalade", ilustrando la persistente presión a la que ha estado expuesta.