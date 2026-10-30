Diferencia de edad: fin del romance entre Paco Zea y Kati Zaragoza

Rumores de una posible ruptura sentimental entre los conductores Paco Zea y Kati Zaragoza han cobrado fuerza en los últimos días, apenas meses después de que se especulara sobre un romance entre ellos.
Aunque la pareja nunca confirmó públicamente su relación, versiones recientes sugieren que su cercanía habría llegado a su fin, e incluso se habla de cambios profesionales que podrían redefinir su dinámica en Imagen TV.
La noticia de un posible vínculo amoroso entre Zea y Kati Zaragoza surgió inicialmente a través de TVNotas, que reveló la existencia de algo más que una relación laboral.
Ahora, la misma publicación indica que este supuesto noviazgo no logró consolidarse, llevando a ambos a tomar caminos separados.
La diferencia de edad, que supera los 25 años, se menciona como uno de los factores clave que habría complicado la situación y provocado el distanciamiento.
Kati Zaragoza, por su parte, ha mantenido que su relación con Francisco Zea es de una buena amistad, descartando cualquier vínculo amoroso.
Sin embargo, el periodista de espectáculos Álex Kaffie llegó a confirmar el noviazgo entre ambos, añadiendo más leña a la especulación mediática.
¿Quién es Kati Zaragoza?
Kati Zaragoza es una reconocida conductora, actriz y creadora de contenido originaria de Guatemala, quien ha logrado consolidar su carrera en la televisión mexicana.
Actualmente, es una de las figuras más carismáticas y reconocidas del programa "Sale el Sol" en Imagen TV.
Su trayectoria profesional inició en Guatemala, donde ganó popularidad en el programa juvenil "¡Qué Chilero!". En 2021, tomó la decisión de mudarse a México en busca de nuevas oportunidades, una etapa que, según ha compartido, estuvo llena de desafíos para establecerse profesionalmente.
Con perseverancia, Zaragoza se abrió paso en los medios de comunicación mexicanos hasta convertirse en presentadora de "Sale el Sol".
Además de su trabajo en televisión, Kati Zaragoza también se destaca como conferencista y creadora de contenido digital, complementando así su presencia frente a las cámaras.