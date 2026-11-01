Mariah Carey se descongela y celebra la Navidad 2026

Si existe una señal que marca oficialmente el inicio de la Navidad para millones de personas, es la esperada "descongelación" de Mariah Carey. Este 1 de noviembre de 2026, la cantante volvió a protagonizar su tradicional video para despedir Halloween y dar paso a la temporada navideña, acompañada por su icónico éxito "All I Want for Christmas Is You".
La artista estadounidense volvió a jugar con la idea de que permanece "congelada" durante buena parte del año y despierta justo después de Halloween para convertirse nuevamente en la reina de la Navidad. Esta tradición se ha convertido en uno de los momentos más esperados por sus seguidores en redes sociales.
Para esta edición, Mariah Carey apostó por una producción con una estética completamente diferente a la de años anteriores. El video comienza durante una fiesta de Halloween en Nueva York, con una atmósfera oscura y una ambientación que recuerda a una película de terror.
En medio de la celebración aparece la cantante caracterizada como una estrella de rock, con un look oscuro, labios negros y una imagen alejada de la tradicional Mariah navideña. Todo cambia cuando llega la medianoche. La cuenta regresiva marca el momento exacto en que Halloween termina y, entonces, Carey pronuncia su ya famosa frase "It’s time!", dando paso a la transformación.
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La escena cambia por completo y la cantante aparece en un espectacular paisaje invernal, rodeada de nieve y decoración navideña. Papá Noel también hace su aparición en el cielo, confirmando que la temporada de fiestas ha comenzado. Como era de esperarse, el momento de la transformación está acompañado por los primeros acordes de "All I Want for Christmas Is You", canción lanzada en 1994 y que se ha convertido en uno de los mayores himnos de la Navidad.
Cada año, el tema vuelve a las listas de popularidad y plataformas digitales cuando comienza diciembre, aunque para los fanáticos de Mariah Carey la Navidad empieza oficialmente mucho antes: exactamente el 1 de noviembre.