 Mariah Carey se descongela y celebra la Navidad 2026
Farándula

Mariah Carey se descongela y así le da la bienvenida a la Navidad

Mariah Carey volvió a cumplir su tradición del 1 de noviembre y, con su famoso “It's time”, dio la bienvenida a la Navidad 2026.

Compartir:
Mariah Carey Netflix NFL,
Mariah Carey Netflix NFL / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Si existe una señal que marca oficialmente el inicio de la Navidad para millones de personas, es la esperada "descongelación" de Mariah Carey.  Este 1 de noviembre de 2026, la cantante volvió a protagonizar su tradicional video para despedir Halloween y dar paso a la temporada navideña, acompañada por su icónico éxito "All I Want for Christmas Is You".

La artista estadounidense volvió a jugar con la idea de que permanece "congelada" durante buena parte del año y despierta justo después de Halloween para convertirse nuevamente en la reina de la Navidad. Esta tradición se ha convertido en uno de los momentos más esperados por sus seguidores en redes sociales.

Para esta edición, Mariah Carey apostó por una producción con una estética completamente diferente a la de años anteriores.  El video comienza durante una fiesta de Halloween en Nueva York, con una atmósfera oscura y una ambientación que recuerda a una película de terror.

En medio de la celebración aparece la cantante caracterizada como una estrella de rock, con un look oscuro, labios negros y una imagen alejada de la tradicional Mariah navideña. Todo cambia cuando llega la medianoche. La cuenta regresiva marca el momento exacto en que Halloween termina y, entonces, Carey pronuncia su ya famosa frase "It’s time!", dando paso a la transformación.

Más de Mariah Carey

La escena cambia por completo y la cantante aparece en un espectacular paisaje invernal, rodeada de nieve y decoración navideña. Papá Noel también hace su aparición en el cielo, confirmando que la temporada de fiestas ha comenzado. Como era de esperarse, el momento de la transformación está acompañado por los primeros acordes de "All I Want for Christmas Is You", canción lanzada en 1994 y que se ha convertido en uno de los mayores himnos de la Navidad.

Usher sorprende con su visita a Centroamerica

El cantante estadounidense volvió acompañado de su esposa y familiares, y disfrutó de las playas, la naturaleza y el lujo.

Cada año, el tema vuelve a las listas de popularidad y plataformas digitales cuando comienza diciembre, aunque para los fanáticos de Mariah Carey la Navidad empieza oficialmente mucho antes: exactamente el 1 de noviembre.

En Portada

Cierran el Anillo Periférico por última etapa de la Vuelta a Guatemala t
Nacionales

Cierran el Anillo Periférico por última etapa de la Vuelta a Guatemala

08:01 AM, Nov 01
Ataque armado deja un fallecido en parqueo de la zona 4t
Nacionales

Ataque armado deja un fallecido en parqueo de la zona 4

07:26 AM, Nov 01
Tres menores resultan gravemente heridos tras ser atropellados durante Halloween en Estados Unidost
Internacionales

Tres menores resultan gravemente heridos tras ser atropellados durante Halloween en Estados Unidos

07:55 AM, Nov 01
Un contundente Real Madrid derrota a Racing de Santandert
Deportes

Un contundente Real Madrid derrota a Racing de Santander

11:17 AM, Nov 01
¡EUGenio, campeón de la Vuelta a Guatemala 2026!t
Deportes

¡EUGenio, campeón de la Vuelta a Guatemala 2026!

10:10 AM, Nov 01

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalPNCViolenciaReal MadridLiga Nacional#LaLigaJusticiaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar