 Batimóvil atropella a actor de The Batman Part II
Farándula

¡Grave accidente! Batimóvil atropella a miembro del elenco de The Batman Part II

El rodaje de The Batman: Part II sufrió un inesperado revés cuando el Batimóvil atropelló a un actor durante una escena de acción.

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Batman / FOTO: Batman
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El rodaje de The Batman: Part II volvió a estar en el centro de la polémica luego de que un integrante del elenco fuera atropellado por el Batimóvil durante una escena de acción.  El accidente obligó a detener temporalmente la producción de la esperada película protagonizada por Robert Pattinson.

De acuerdo con reportes publicados recientemente, el incidente ocurrió durante octubre mientras el equipo trabajaba en una secuencia de acción.  Una fuente citada  aseguró que la escena terminó saliendo mal y que una persona del elenco fue alcanzada por el vehículo utilizado para representar al icónico Batimóvil.

La identidad del actor involucrado no ha sido revelada públicamente. Tras el accidente, la persona afectada tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica.  Sin embargo, posteriormente fue dada de alta y actualmente se encuentra recuperándose en casa. Hasta el momento tampoco se han dado a conocer detalles precisos sobre la gravedad de sus lesiones.

Cabe destacar que, el incidente provocó una pausa en las actividades del set mientras se atendía la emergencia.  Posteriormente, el rodaje de The Batman: Part II se reanudó en los estudios Leavesden, en Hertfordshire, Reino Unido, por lo que el accidente no representa, hasta ahora, una suspensión definitiva de la película.

Más de The Batman Part II

Warner Bros. no ha emitido una declaración oficial sobre el accidente, por lo que algunos detalles permanecen sin confirmación.  La información conocida procede principalmente de reportes de prensa y de fuentes vinculadas con la producción.

El accidente se suma a una serie de obstáculos que ha enfrentado la esperada secuela de The Batman, estrenada en 2022.

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La película ha sufrido varios cambios y retrasos desde que fue anunciada, y recientemente también trascendió que Matt Reeves se apartó temporalmente de la producción por motivos personales. Ante esta situación, Steven Soderbergh asumió algunas responsabilidades durante las últimas semanas de filmación.

Robert Pattinson, quien volverá a interpretar a Bruce Wayne, ha respaldado la participación del cineasta y destacó su apoyo al proyecto.

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