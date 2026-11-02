Descubre el Disfraz de Heidi Klum que Todos Ignoraban

Heidi Klum reafirmó su título como la reina de Halloween al sorprender nuevamente en su tradicional fiesta en Nueva York.
En la edición de 2026, la supermodelo eligió un disfraz que, más allá de lo grotesco, reveló detalles muy personales: transformó su mano izquierda en una prótesis gigante, incorporando elementos íntimos de su vida, como el tatuaje con el nombre de su esposo, Tom Kaulitz, que pocos esperaban encontrar en una caracterización de este tipo.
Durante la celebración de Heidiween, Heidi Klum apareció convertida en una enorme mano cercenada, con uñas largas, venas pronunciadas, tejidos expuestos y sangre falsa.
Pero lo que dio un toque especial al disfraz no fue solo el realismo de los efectos, sino la precisión con la que el equipo reprodujo detalles únicos, desde su anillo de compromiso hasta la alianza matrimonial y ese pequeño tatuaje dedicado a Tom Kaulitz.
Pese a que la primera impresión fue la de una caracterización inspirada en el terror, el disfraz tenía claras referencias personales.
El músico Tom Kaulitz no pudo acompañarla por estar de gira, pero Klum decidió llevarlo simbólicamente consigo: "Un poquito de Tom está conmigo", explicó la modelo al hablar sobre el sentido oculto de su elección.
Una transformación lograda con precisión milimétrica
Para dar vida a la idea, Heidi Klum trabajó una vez más con Mike Marino y el equipo de ProRenFX, especialistas en efectos especiales que han colaborado en sus disfraces más icónicos.
Utilizaron escaneos de su cuerpo para reproducir con exactitud la anatomía de su mano izquierda, cuidando detalles como venas, músculos, las líneas de la palma y hasta las proporciones de los dedos.
"Queríamos que todo fuera lo más realista posible: la anatomía, las venas, los músculos, todos esos detalles que hacen que una mano parezca de verdad", explicó a Vogue.
El mayor desafío fue crear una estructura que le permitiera desplazarse y moverse con facilidad durante la noche. Para completar la transformación al cien por ciento, Heidi Klum necesitó entre cinco y seis horas y admitió que el peso del disfraz complicó el trabajo durante el evento.
El concepto surgió cerca de un año antes de la fiesta. Heidi Klum buscaba convertir algo cotidiano en algo inesperado:
"Algunas de las ideas más interesantes surgen de cosas comunes", afirmó, mencionando que le divertía transformar un elemento tan familiar como su mano en algo fuera de lo común.
La preparación fue extensa, con meses de trabajo previo junto al equipo, para que cada detalle quedara perfectamente logrado y el resultado final impactara a todos los asistentes.
Este año, la fiesta de Halloween de Heidi Klum celebró su aniversario número 25, consolidando su lugar como referente de los disfraces más originales.