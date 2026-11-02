 Megan Fox sorprende con su atrevida propuesta de sirena
Farándula

Megan Fox puso de cabeza a sus fans con su propuesta más atrevida y siniestra de una sirena

Megan Fox deslumbró en Halloween con un cautivador disfraz, combinando sensualidad y elementos de terror en una sesión fotográfica que fue tendencia.

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Megan Fox, Instagram
Megan Fox / FOTO: Instagram
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Megan Fox, la reconocida actriz estadounidense, volvió a acaparar los reflectores este Halloween con una sorprendente y elaborada producción fotográfica donde se transformó en una enigmática sirena.

Lejos de las representaciones tradicionales, su caracterización combinó de manera magistral elementos de fantasía oscura, sensualidad y una innegable estética de terror, dejando a sus seguidores y a la prensa impactados por la originalidad y el detalle de su propuesta.

La actriz compartió las imágenes en sus redes sociales, desvelando una visión única y misteriosa de las criaturas mitológicas del mar.

Megan Fox lució un top plateado que simulaba una textura líquida y orgánica, como si estuviera hecho de escamas metálicas o de una sustancia marina que se adhería a su piel, extendiéndose con fluidez desde el cuello hasta el torso.

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Megan Fox - Instagram

Esta pieza central se complementó a la perfección con una falda de malla translúcida, adornada con un sinfín de detalles brillantes que recreaban el movimiento y la iridiscencia de una cola de sirena sumergida en las profundidades oceánicas, otorgándole una silueta etérea y a la vez poderosa.

La inmersión en el personaje se completó con un meticuloso trabajo de maquillaje y prótesis de efectos especiales, que elevaron la transformación a otro nivel.

Ella incorporó membranas protésicas sutilmente colocadas entre sus dedos, evocando la anatomía de una criatura anfibia.

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Megan Fox - Instagram

Sus uñas, largas y afiladas, de un profundo color negro azabache, añadieron un toque gótico y salvaje, reforzando la naturaleza depredadora de su sirena.

El maquillaje facial, en tonos plateados iridiscentes, fue aplicado para simular escamas, creando un efecto visual hipnotizante.

Lentes de contacto de un azul intenso y penetrante transformaron su mirada, otorgándole un aire sobrenatural y misterioso, mientras que pequeñas piedras brillantes, estratégicamente distribuidas sobre su rostro, aportaron un destello etéreo. 

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Megan Fox - Instagram

Nuevo amor de su ex

Megan Fox estaría lista para dejar atrás definitivamente su historia de amor con Machine Gun Kelly . Según una fuente, la actriz no tiene problemas con el supuesto romance entre su exprometido y Dakota Johnson, de hecho, le tranquiliza saber que el músico podría estar comenzando una nueva relación.

De acuerdo con fuentes citadas por Page Six, Megan Fox estaría tranquila ante la posibilidad de que su ex haya comenzado una nueva relación con Dakota Johnson.

La actriz, quien comparte una hija con el músico, no tendría intención de retomar su historia de amor y preferiría que ambos siguieran adelante con sus vidas por separado.

"A Megan no solo no le molesta que MGK salga con Dakota. De hecho, le alivia que él esté rehaciendo su vida", declaró la fuente al medio. De acuerdo con la misma persona, la actriz desea que su expareja encuentre la felicidad con alguien más y no tiene intención de retomar la relación.

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