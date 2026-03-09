 Dakota Johnson desafía la censura con atrevida sesión fotográfica
Farándula

Dakota Johnson reta la censura con su candente sesión sin la parte de abajo de su ropa interior

La actriz paralizó las redes con una sensual sesión de fotos que ya se hicieron virales donde deja ver su perfecta anatomía.

Dakota Johnson, Instagram
Dakota Johnson / FOTO: Instagram

Las recientes imágenes de Dakota Johnson mostrando su figura casi al desnudo en una nueva campaña de Calvin Klein han generado gran eco en redes sociales y medios internacionales.

La actriz, reconocida mundialmente por papeles como los de "Cincuenta sombras de Grey" y "Amores Materialistas", se convierte en el nuevo rostro para el lanzamiento global de las colecciones Ultralight y ’90s denim de la firma estadounidense.

El debut de Dakota Johnson con prendas mínimas en la cámara acaparó la atención de inmediato. En las imágenes, posa vestida solo con un sujetador Ultralight, un tanga negro o unos jeans de corte holgado, escenarios que realzan la propuesta de una "sensualidad relajada".

La reveladora y sensual sesión fotográfica, que fue dirigida por Gordon von Steiner, mostró a Dakota Johnson posando en distintos ambientes usando las prendas de la colección: sentada en un sofá, junto a una piscina, sobre un piano y también sobre una mesa de billar.

@calvinklein

Icon status. Dakota Johnson wears new denim and underwear this spring.

♬ original sound - Calvin Klein

La actriz lució su estilizada figura en varios sujetadores negro y bikinis a juego, aunque también topless, jeans y chaqueta de denim.

"Estatus de ícono. @dakotajohnson usa jeans y ropa interior nuevos esta primavera", escribió la marca al presentar su nueva colección de la mano de Johnson.

Una etapa de plenitud personal y profesional

Durante una entrevista con la revista ELLE, Dakota Johnson reveló que esta campaña llegó en un momento especial de su vida.

"Trabajar con Calvin tiene mucho sentido en la etapa que estoy viviendo; me siento tranquila y centrada", comentó.

Foto embed
Dakota Johnson - Instagram
Foto embed
Dakota Johnson - Instagram

La actriz Dakota Johnson transmitió su comodidad y confianza corporal al posar para la marca, una actitud que se refleja en cada escena capturada, desde escuchar música hasta relajarse al sol o disfrutar juegos de billar.

Desde Calvin Klein, se ha señalado que la estrategia detrás de esta campaña es vincularse con las nuevas generaciones, utilizando la influencia y el estilo de la actriz.

La elección de Dakota Johnson como imagen busca transmitir un mensaje de autenticidad y empoderamiento, donde la sensualidad no se impone, sino que surge de la confianza y el bienestar personal.

Ella también reflexionó sobre su percepción de la sensualidad en la moda, afirmando que "las prendas más sensuales son las que te hacen sentir bien en tu cuerpo".

Para Dakota Johnson, sentirse cómoda con la ropa es fundamental, ya que "cambia tu energía y tu forma de moverte". Ilustró su punto con ejemplos claros: 

"A veces, estar con una camiseta vieja y grande es lo más sensual del mundo. Otras veces, la lencería de encaje te puede hacer sentir fatal". Su conclusión es que "todo depende de cómo me hace sentir lo que llevo puesto".

