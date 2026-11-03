Nicolás Cage: Su vida tras perder casa por un socavón

Nicolas Cage se encuentra actualmente sin hogar, viviendo en hoteles, después de que un gigantesco socavón afectara gravemente los terrenos adyacentes a su lujosa mansión frente al mar en Malibú, California.
El incidente, provocado por la erosión costera y las intensas marejadas, comprometió el acceso a su propiedad y lo obligó a reubicarse temporalmente.
La inesperada situación fue revelada por el propio intérprete, de 62 años, el pasado 31 de octubre durante su participación en la L.A. Comic Con.
Al ser consultado sobre sus planes para Halloween, Cage explicó que el daño en su residencia había trastocado sus celebraciones.
"En este momento estoy un poco sin hogar. Algo pasó con mi casa en Malibú, así que estoy viviendo en hoteles", compartió con el público, lamentando no poder disfrutar de la tradición de recibir niños pidiendo dulces en su hogar.
La mansión, que Nicolas Cage adquirió en 2024 por aproximadamente 10,5 millones de dólares, es una imponente propiedad de cuatro niveles con vistas directas al océano. Con casi 372 metros cuadrados, la residencia había pertenecido durante años a la familia Liberman antes de su compra por el actor.
Frente a la emergencia, Cage solicitó y obtuvo permisos de emergencia para instalar sacos de arena junto a la playa y en los exteriores de la vivienda, con el objetivo de reducir el impacto de las olas y frenar la erosión.
También consiguió autorizaciones para retirar los escombros de asfalto y realizar trabajos preparatorios de estabilización del terreno, además de excavaciones para recoger muestras de suelo, buscando mitigar futuros daños y asegurar la estructura.
El origen del socavón y sus dimensiones
El problema se originó el 8 de septiembre, cuando un enorme hundimiento de terreno apareció en la entrada vehicular de la propiedad del actor, ubicada en Sea Level Drive. Este fenómeno, atribuido a la erosión costera, coincidió con un periodo de fuertes marejadas e inundaciones en el sur de California, asociadas al paso de la tormenta tropical Marie.
La magnitud del daño fue considerable, con el socavón alcanzando aproximadamente 7,6 metros de profundidad y unas dimensiones de 9 por 18 metros.
Parte del concreto y el asfalto de la entrada colapsaron, extendiéndose el hundimiento hacia la playa y amenazando las estructuras cercanas a la vivienda, según reportó The Los Angeles Times.
Ante la gravedad de la situación, las autoridades de Malibú declararon una emergencia local y ordenaron la evacuación de 31 propiedades en la zona, incluyendo la de Nicolas Cage.
De estas, siete residencias fueron señaladas como inhabitables debido a las condiciones peligrosas, mientras que otras 24 enfrentaron restricciones significativas por la pérdida de acceso vehicular seguro.
El colapso también afectó infraestructuras esenciales. Las líneas de gas y agua sufrieron daños, lo que interrumpió el suministro de gas en el sector.
Además, las autoridades advirtieron que el deterioro de la vía dificultaba el ingreso de equipos de emergencia en caso de incendios, accidentes o problemas médicos, incrementando la preocupación por la seguridad de los residentes.