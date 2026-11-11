Bomberos Voluntarios de Amatitlán Eligen Nueva Madrina

La belleza, la elegancia y el espíritu de solidaridad serán protagonistas de una noche especial en Amatitlán, Guatemala, donde seis jóvenes participarán en la elección de la nueva Madrina de la 29 Compañía de Bomberos Voluntarios.
La institución anunció a través de sus redes sociales la realización de una gran velada de elección, en la que las aspirantes buscarán obtener el título y representar a la compañía bomberil.
Como parte de las actividades previas, los organizadores compartieron fotografías de las seis participantes en sus plataformas digitales, invitando a los seguidores a conocerlas y expresar su apoyo.
El evento también busca reunir a la comunidad en torno a una institución que desempeña una importante labor de servicio y atención de emergencias.
¿Quiénes son las seis candidatas?
A través de sus redes sociales, la 29 Compañía de Bomberos Voluntarios de Amatitlán presentó a las seis jóvenes que participan en la elección de su próxima Madrina.
Las aspirantes son Ashly López, Fernanda Suárez, Keren Velásquez, Meylin Morales, Yerlin Ortega y Jenifer Aregón, quienes buscarán conquistar al público durante la velada.
Cada una fue presentada mediante fotografías difundidas en las plataformas digitales de la institución, donde los seguidores han tenido la oportunidad de conocer a las participantes.
Las publicaciones forman parte de las actividades de promoción del evento y permiten que familiares, amigos y vecinos de Amatitlán manifiesten su respaldo a su candidata favorita.
¿Cuándo y dónde será la elección?
La gran velada de elección de Madrina de la 29 Compañía de Bomberos Voluntarios de Amatitlán se realizará el sábado 14 de noviembre de 2026, a partir de las 18:00 horas.
El escenario elegido es el Salón Lago Dorado, ubicado en la 5a. avenida y 5a. calle, a 100 metros de la Municipalidad de Amatitlán.
Los organizadores han invitado a familiares, amigos y vecinos a participar en esta actividad y acompañar a las seis jóvenes durante su presentación. La entrada tendrá un costo de Q20 por persona.
De acuerdo con la publicación oficial, los boletos pueden adquirirse directamente con las candidatas, una opción que permite a los asistentes apoyar a su participante favorita.
Una velada para apoyar a los Bomberos Voluntarios
Además de la elección de Madrina, la actividad representa una oportunidad para que la comunidad se acerque a la 29 Compañía de Bomberos Voluntarios de Amatitlán.
Los Bomberos Voluntarios desempeñan una importante labor en Guatemala, atendiendo incendios, accidentes de tránsito, emergencias médicas y otras situaciones que requieren asistencia inmediata.
Su trabajo constituye un servicio fundamental para la población, especialmente en momentos en los que una respuesta oportuna puede marcar la diferencia.
Por ello, las actividades comunitarias permiten fortalecer los vínculos entre la institución y las personas a quienes brinda atención.
La elección de Madrina también ofrece un espacio de participación para las jóvenes que buscan representar a la compañía bomberil.
¿Quién será la próxima Madrina?
La expectativa comienza a crecer entre los seguidores de la 29 Compañía de Bomberos Voluntarios de Amatitlán, quienes ya pueden conocer a las seis participantes a través de las fotografías compartidas en redes sociales.
Por ahora, la institución no ha detallado públicamente en el anuncio cuáles serán los criterios de evaluación ni las actividades que deberán realizar las candidatas durante la velada.
Lo que sí está confirmado es que la elección se llevará a cabo el próximo sábado 14 de noviembre, en el Salón Lago Dorado, con una entrada de Q20.
Los organizadores invitan a la población a acompañar a las participantes y apoyar esta actividad.