 Pilotos de mototaxi mueren por ataque armado en zona 18
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Pilotos de mototaxi mueren por ataque armado en zona 18

Otra persona también resultó herida en este hecho.

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. / FOTO: Bomberos Municipales
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Dos hombres murieron y otro resultó herido debido a un ataque armado ocurrido en horas de la mañana de este miércoles, 11 de noviembre, en la colonia Santa Clara II, zona 18 de la Ciudad de Guatemala, a la altura del kilómetro 10 de la ruta al Atlántico. Las autoridades se encuentran investigando el caso.

Tras recibir una alerta de emergencia sobre personas heridas por proyectiles de arma de fuego, las unidades de Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales acudieron al lugar para brindar asistencia a las víctimas. Sin embargo, al evaluarlas, los socorristas confirmaron que dos de ellas ya no contaban con signos vitales.

De acuerdo con la información recabada, las víctimas mortales se dedicaban a prestar el servicio de transporte en mototaxis, vehículos también conocidos como tuc-tuc. Y aparentemente cuando se encontraban trabajando fueron asesinadas por desconocidos.

Los técnicos en urgencias médicas le brindaron asistencia a una tercera persona. Se trataba de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien presentaba heridas por impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Tras ser estabilizado, fue trasladado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar de los hechos para realizar las diligencias respectivas e iniciar con las investigaciones.

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