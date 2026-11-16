 Gérard Depardieu acosando a actriz en video de rodaje
Farándula

Sale a la luz un video de Gérard Depardieu acosando a una actriz en pleno rodaje

El actor francés de nuevo en el ojo del huracán tras la viralización de unas imágenes que revelan tocamientos inapropiados, las cuales se suman a las 22 acusaciones de agresión sexual que enfrenta.

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Gérard Depardieu, Facebook
Gérard Depardieu / FOTO: Facebook
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Un video inédito, grabado en 2011 durante el rodaje de la película "Turf", ha salido a la luz, mostrando al reconocido actor francés Gérard Depardieu realizando tocamientos inapropiados a una joven actriz, quien en ese momento tenía 22 años.

Las imágenes, difundidas por los medios franceses Mediapart y Le Média, añaden una nueva capa de evidencia visual a las múltiples denuncias por violencia sexual que enfrenta el intérprete, y se presentan en un momento crucial, poco después de que Gérard Depardieu desistiera de apelar una condena por agresión sexual.

El material audiovisual, que no estaba contemplado en el guion de la película, muestra a Depardieu tocando repetidamente los muslos, glúteos y la entrepierna de la joven figurante, mientras ella intenta apartar sus manos en varias ocasiones.

Los hechos registrados en el video ocurrieron en noviembre de 2011, cuando Gérard Depardieu tenía 62 años, durante la filmación de "Turf", dirigida por Fabien Onteniente.

La escena se rodó el 2 de noviembre de 2011 en el hipódromo de Auteuil, en París, con la participación de aproximadamente 150 figurantes. La difusión de este video se produce en un contexto de crecientes acusaciones contra el actor de 77 años, quien ha sido señalado por diversas mujeres por conductas similares.

El testimonio de la víctima 

Olivia, la persona que aparece en la grabación, decidió hablar públicamente por primera vez con Mediapart, describiendo los tocamientos que, según su relato, no se limitaron a lo que quedó registrado por las cámaras. 

"Me pone la mano en las nalgas. En ambas. Durante mucho tiempo. [...] Varias veces él intentó tocar lo que podríamos llamar mi entrepierna", detalló.

Además, aseguró que el actor introdujo su mano en su escote y le tocó los senos en varias ocasiones. Olivia explicó que trató de apartarlo por todos los medios, pero Gérard Depardieu volvía a hacerlo, lo que la llevó a sentirse "atacada". La mujer llegó a sentir que ni siquiera su ropa interior era suficiente para protegerla de los tocamientos del actor.

La investigación también recogió las declaraciones de Fany Touya-Calmon, directora de casting de "Turf", quien afirmó que tuvo que intervenir para evitar que el actor alcanzara a otras figurantes.

Ella reorganizó la ubicación de las mujeres y calculó la longitud del brazo de Gérard Depardieu para impedir que pudiera tocarlas. Incluso permaneció agachada junto al intérprete durante las siguientes tomas para vigilar su comportamiento. Touya-Calmon comunicó lo sucedido al equipo de producción y al director de la película, Fabien Onteniente.

Fabien Onteniente confirmó a Mediapart que reprendió al actor después de que Olivia acudiera a él llorando. El cineasta recordó haberle dicho:

"No vuelvas a hacer eso. Se acabó, no quiero más problemas con todas tus tonterías. ¡Compórtate!".

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