 Nuevo centro de detención de inmigrantes genera críticas
Internacionales

Nuevo centro de detención de inmigrantes genera críticas

El Departamento de Seguridad Nacional anunció el martes la ampliación del Centro Correccional del contado de Miami, Indiana.

Compartir:
Nuevo centro de detención., Foto X
Nuevo centro de detención. / FOTO: Foto X

Un nuevo centro de detención de inmigrantes en Indiana, llamado 'Speedway Slammer' (El Golpazo de la Pista de Carreras), genera críticas tanto por su nombre, como por una polémica publicación en redes sociales que incluye un auto de carreras con el mismo número que el único piloto mexicano de la serie de IndyCar.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el martes la ampliación del Centro Correccional del contado de Miami, Indiana, una prisión estatal ubicada a unos 112 kilómetros al norte de Indianápolis.

"Hoy anunciamos una nueva colaboración con el estado de Indiana para ampliar la capacidad de detención en 1.000 camas", declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y explicó que este centro "albergará a algunos de los peores delincuentes extranjeros ilegales arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)".

Indiana es donde se encuentra el Indianapolis Motor Speedway y es donde tiene su sede la serie IndyCar.

La cuenta de X del DHS publicó el martes una imagen -posiblemente generada con inteligencia artificial- de un auto de carreras con el número 5 y varias inscripciones de "ICE" pasando junto a un muro de alambre de púas en una prisión.

Una de las polémicas de este post es que es el mismo número que lleva el único piloto mexicano en la serie de IndyCar.

Tanto el piloto mexicano, Pato O'Ward, como los directivos dijeron haber quedado impactados por la publicación del DHS.

Este miércoles, IndyCar dijo que desconocía los planes de incorporar su imagen en el anuncio de ayer.

"En consonancia con nuestra postura respecto a las políticas públicas y los asuntos políticos, comunicamos nuestra preferencia de que nuestra propiedad intelectual no se utilice en adelante en relación con este asunto", anotó.

También se generaron críticas por el nombre del nuevo centro en la ciudad de Speedway, un suburbio de Indianápolis donde se encuentra el icónico circuito que alberga las 500 Millas de Indianápolis.

"Esta designación fue desarrollada y publicada de forma independiente por la agencia federal, sin la participación ni previo aviso de la ciudad sobre el uso del nombre 'Speedway'", declararon en un comunicado las autoridades de la ciudad de Indiana.

Trump dona el primer salario de su segundo mandato y revela para qué

Trump, que recibe un salario anual de 400 mil dólares, según lo estipulado en la ley, ya había hecho lo mismo durante los cuatro años de su primer mandato (2017-2021).

Vía EFE

En Portada

¿Cuál es el panorama para la educación tras reapertura de escuelas?t
Nacionales

¿Cuál es el panorama para la educación tras reapertura de escuelas?

04:51 PM, Ago 06
¡Agregó 8 conciertos! Ricardo Arjona confirma las nuevas fechas de su residencia en Guatemalat
Farándula

¡Agregó 8 conciertos! Ricardo Arjona confirma las nuevas fechas de su residencia en Guatemala

04:37 PM, Ago 06
Heung-Min Son es nuevo jugador de Los Angeles FCt
Deportes

Heung-Min Son es nuevo jugador de Los Angeles FC

03:13 PM, Ago 06
Arévalo verifica funcionamiento de APM Terminalst
Nacionales

Arévalo verifica funcionamiento de APM Terminals

01:40 PM, Ago 06

Temas

GuatemalaSismossecuenciasismosFútbolEstados UnidosLiga Nacional#liganacionalFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Modo Quico ,Instagram
Tendencias

¿Fan de El Chavo del 8? Así puedes activar el Modo Quico en WA

Mario Princesa Peach Nintendo ,Instagram
Gaming

Nintendo confirma la relación que tiene Mario con la princesa Peach

Skin Flooding ,Instagram
Moda Y Belleza

Conoce el skin-flooding, la técnica de hidratación para el cuidado facial

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos