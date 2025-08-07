Putin acepta reunirse con Trump, agosto 2025

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aceptó reunirse la próxima semana con su homólogo de EE. UU., Donald Trump, acuerdo que se produjo justo antes de que venciera el ultimátum de diez días de la Casa Blanca para que Moscú detenga la guerra en Ucrania.
"Hemos acordado la celebración en los próximos días de una reunión bilateral al máximo nivel, es decir entre los presidentes Putin y Trump", anunció el asesor para política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov.
Putin, que lleva 25 años en el poder, no se reúne con un presidente estadounidense desde junio de 2021, cuando se encontró con Joe Biden en Ginebra, lo que no sirvió para evitar la guerra. A su vez, la última vez que Putin se reunió con Trump fue en junio de 2019, en Helsinki.
"El interés fue expresado por ambas partes", comentó posteriormente Putin al reunirse en el Kremlin con el líder de Emiratos Árabes Unidos.
Putin, que no ha criticado ni una sola vez a Trump desde su retorno a la Casa Blanca, se había resistido hasta ahora a celebrar una cumbre con él, aduciendo que dicho encuentro debía ser preparado de manera concienzuda y no podía ser un gesto para la galería.
Fecha y lugar
"La fecha aproximada se fijó para la próxima semana, pero las partes están empezando a prepararse para esta importante reunión y es difícil predecir cuántos días llevarán sus preparativos", aseguró Ushakov.
Trump, que ha mantenido seis conversaciones telefónicas con Putin desde principios de año, había dicho la víspera que existían "muchas posibilidades" de que la reunión tuviera lugar "muy pronto".
El diplomático ruso subrayó que "el lugar de la reunión también fue, en principio, acordada, pero informaremos de ello un poco más tarde".
La prensa especula con la posibilidad de que se trate de Arabia Saudí, donde han tenido lugar en los últimos meses varias reuniones entre representantes de ambos países, o los Emiratos Árabes Unidos, que ha participado activamente en los canjes de prisioneros entre rusos y ucranianos.
"Tenemos muchos amigos que están dispuestos a ayudarnos a organizar una empresa como esta. Uno de estos amigos es el presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Creo que decidiremos más adelante, pero ese sería uno de los lugares más adecuados, totalmente", dijo Putin.
Otra opción sería Turquía, sede de las primeras tres rondas de negociaciones entre Moscú y Kiev. Precisamente, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, mantuvo este jueves una conversación telefónica con su colega turco, Hakan Fidan, en la que hablaron sobre Ucrania.
Putin, además, no rechazó una futura reunión con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, aunque aclaró que, a diferencia del encuentro con Trump, no se dan ahora las condiciones para una cita con el líder ucraniano.
"Ya he dicho muchas veces que, en general, no tengo nada en contra. Esto es posible, pero para que esto suceda, deben crearse ciertas condiciones. Lamentablemente, aún estamos lejos de ello", dijo Putin a la prensa en sus primeras declaraciones sobre la propuesta estadounidense de una reunión trilateral.
*Con información de EFE