 Trump anunciará el lunes medidas contra el crimen en DC
Internacionales

Trump anunciará el lunes medidas contra el crimen en DC tras amenazar con tomar su control

El Washington Post argumentó en un editorial el viernes que la intervención federal que propone Trump no sería "un modelo sostenible para hacer a la capital más segura".

Compartir:
Foto de archivo del presidente, Donald Trump, EFE/EPA/YURI GRIPAS
Foto de archivo del presidente, Donald Trump / FOTO: EFE/EPA/YURI GRIPAS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que el lunes anunciará medidas para "detener el crimen violento" en Washington D.C., tras amenazar con el despliegue de la Guardia Nacional y que el Gobierno federal tome el control de la ciudad, gobernada por los demócratas.

El lunes habrá una conferencia de prensa en la Casa Blanca, la cual, esencialmente, detendrá el crimen violento en Washington, D.C. Se ha convertido en una de las ciudades más violentas en cualquier parte del mundo. ¡Y pronto será una de las más seguras!", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

El anuncio ocurre tras el despliegue el viernes de un número indeterminado de agentes federales en Washington, donde Trump ha amagado con tomar control federal del distrito capitalino, que en 1973 dejó de estar controlado por el Congreso después de casi 200 años.

El mandatario ha insistido en este tema tras un ataque contra un exempleado de 19 años del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) durante un intento de robo de auto.

Índice de asesinatos en DC

El vicepresidente JD Vance compartió una gráfica que muestra un índice de 41 asesinatos por cada 100 mil personas en Washington, por encima de las capitales de Perú (7), Cuba (4), Brasil (13) y México (8).

Los demócratas acusan a Trump de magnificar la violencia en la ciudad, donde datos de la Policía Metropolitana reportan que los crímenes violentos cayeron un 26 % este año, mientras que hay un 12 % menos de homicidios y un 20 % menos de asaltos con armas.

Además, se redujeron en más del 30 % los secuestros de vehículos, delitos que estuvieron en máximos en 2023 y que, en su mayoría, cometen menores de edad.

Amenazar con que el Gobierno federal tome el control de Washington, DC, es absurdo y peligroso", denunció el congresista federal demócrata Mark DeSaulnier en X.

El Washington Post argumentó en un editorial el viernes que la intervención federal que propone Trump no sería "un modelo sostenible para hacer a la capital más segura".

En Portada

Conred continúa acciones por secuencia sísmica en Jutiapat
Nacionales

Conred continúa acciones por secuencia sísmica en Jutiapa

08:18 AM, Ago 09
Hernán Medford será nuevo técnico de Heredianot
Deportes

Hernán Medford será nuevo técnico de Herediano

07:26 AM, Ago 09
Zelenski busca apoyo en los líderes europeos tras confirmarse la cumbre Trump-Putint
Internacionales

Zelenski busca apoyo en los líderes europeos tras confirmarse la cumbre Trump-Putin

08:22 AM, Ago 09
¿La Hora de la Desaparición es una historia real? Esto es lo que se sabet
Farándula

¿La Hora de la Desaparición es una historia real? Esto es lo que se sabe

08:31 AM, Ago 09

Temas

GuatemalaSismosFútbol#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecovideo viralsecuenciasismos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos