 Fallece Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato Colombia
Internacionales

Muere el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político.

Compartir:
Fotografía de archivo de personas orando en un altar improvisado frente a la Fundación Santa Fe, donde estaba hospitalizado el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, EFE/ Carlos Ortega
Fotografía de archivo de personas orando en un altar improvisado frente a la Fundación Santa Fe, donde estaba hospitalizado el senador colombiano Miguel Uribe Turbay / FOTO: EFE/ Carlos Ortega

El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá, murió este lunes, informó su esposa, María Claudia Tarazona.

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti", escribió Tarazona en sus redes sociales, en donde agregó: "Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos", junto con una foto de ambos.

Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, estaba ingresado desde el día del atentado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico.

El pasado sábado, la Santa Fe informó de que el político había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso que agravó su estado de salud.

"En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo", dijo la Fundación en un parte médico hace dos días.

Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia como parte de su actividad política de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que aspiraba a obtener la nominación del Centro Democrático.

"Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad", agregó en su mensaje su esposa, quien frecuentemente ha usado las redes sociales para informar de su estado de salud y pedir oraciones por su recuperación.

En Portada

Pasajero muere tras ataque contra bus en zona 10t
Nacionales

Pasajero muere tras ataque contra bus en zona 10

07:34 AM, Ago 11
Muere el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbayt
Internacionales

Muere el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

05:51 AM, Ago 11
Niño fallece tras accidente en ruta al Atlánticot
Nacionales

Niño fallece tras accidente en ruta al Atlántico

07:04 AM, Ago 11
Orlando City golea al Inter Miami en el Derbi de Floridat
Deportes

Orlando City golea al Inter Miami en el Derbi de Florida

07:10 AM, Ago 11

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald TrumpSismosredes socialesCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos