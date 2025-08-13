 Videos: Momento de explosión en fábrica en Brasil, 2025
Internacionales

Videos captan momento de explosión en fábrica en Brasil que dejó víctimas

La explosión sucedió en una fabrica en la que se producían explosivos para minería; al menos nueve personas fallecieron.

Explosión en fábrica en Brasil, EFE
Explosión en fábrica en Brasil / FOTO: EFE

Tragedia en Brasil. Una fuerte explosión ocurrida en una fábrica de explosivos en la zona metropolitana de Curitiba, en el sur del país, dejó al menos nueve personas muertas y otras siete heridas, informaron fuentes oficiales.

La explosión sucedió poco antes de las 06:00 horas (locales) del martes, en una fábrica de Enaex Brasil, empresa que fabrica explosivos para minería.

El número de muertes fue confirmado en horas de la noche por el gobernador de Paraná, Ratinho Junior, en una nota en las redes sociales en la que lamentó el accidente.

"Lamento profundamente las nueve muertes registradas en la explosión en Quatro Barras, confirmadas al comienzo de la noche", afirmó el gobernador en su mensaje.

Hasta entonces ninguna autoridad había confirmado las muertes y tan solo se referían a personas desaparecidas.

Graves daños

Las autoridades utilizaron perros y drones en la búsqueda de los supervivientes, mientras que un escuadrón antibomba trabajó en el lugar para examinar el estado de otros explosivos.

Foto embed
Explosión en fábrica en Brasil - EFE

Según medios locales, la explosión causó daños a viviendas y comercios de la zona, situada a las afueras del término municipal de Quatro Barras, en la región metropolitana de Curitiba, capital del estado de Paraná.

En redes sociales circulaban videos grabados por cámaras de seguridad que captaron el momento de la explosión.

*Con información de EFE

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
