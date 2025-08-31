 Difunden fotos manipuladas de Giorgia Meloni
Internacionales

Difunden fotos íntimas manipuladas de la primera ministra de Italia

En la plataforma se publicaron imágenes alteradas de la primera ministra italiana y otras figuras de la política.

Giorgia Meloni, EFE.
Giorgia Meloni / FOTO: EFE.

Un escándalo de misoginia digital sacudió a Italia tras el cierre del foro en línea Phica, un sitio que durante años difundió imágenes manipuladas de miles de mujeres, incluidas figuras públicas como la primera ministra Giorgia Meloni. La clausura ocurrió después de la fuerte indignación provocada por víctimas y líderes políticos, entre ellas la eurodiputada Alessandra Moretti, quien encabezó las denuncias.

El foro, cuyo nombre hacía un juego de palabras con un término vulgar en italiano, albergaba fotografías manipuladas y acompañadas de comentarios sexistas. Según Moretti, durante años se robaron imágenes de programas de televisión en los que participó, las alteraron y compartieron entre miles de usuarios. "Este tipo de sitio, que incita a la violación y la violencia, debe ser clausurado y prohibido", expresó la eurodiputada.

La primera ministra Meloni también reaccionó con firmeza al conocer que su imagen había sido utilizada en el sitio. En declaraciones a Corriere della Sera, señaló: "Estoy indignada y quiero expresar mi solidaridad con todas las mujeres cuya intimidad ha sido violada por los administradores y usuarios de este foro". La mandataria subrayó que difundir contenido íntimo sin consentimiento constituye un delito grave.

Escándalo también alcanzó a otras figuras políticas

El caso también alcanzó a otras figuras políticas como Elly Schlein, secretaria del principal partido opositor, y a la exdiputada Alessia Morani, quien denunció en redes sociales que los comentarios publicados eran "inaceptables y obscenos".

Tras la presión pública, los administradores del foro anunciaron su cierre el pasado jueves, alegando que los "comportamientos tóxicos" respondían a un mal uso de la plataforma. Sin embargo, colectivos feministas han advertido que el problema va más allá de un solo sitio web. "Las herramientas digitales se utilizan cada vez más para humillar y atacar a las mujeres", señaló Sabrina Frasca, activista de Differenza Donna.

El cierre de Phica se produce apenas una semana después de que Meta eliminara el grupo de Facebook Mia Moglie (Mi Esposa), donde hombres compartían imágenes íntimas de mujeres sin su consentimiento. Para Martina Semenzato, presidenta de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre Femicidios, estos episodios reflejan un fenómeno que "nos horroriza" y que exige mayor regulación y sanciones efectivas.

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosCopa CentroamericanaEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridadSeguridad vialLiga Nacional
