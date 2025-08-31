 León XIV vuelve a pedir un alto el fuego urgente en Ucrania
León XIV vuelve a pedir un alto el fuego urgente en Ucrania: "Es el momento de negociar"

El papa León XIV lamentó que "continúan sembrando muerte y destrucción los ataques en Ucrania".

El papa León XIV en una pantalla mientras dirige la oración del Ángelus desde una ventana con vistas a la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 31 de agosto de 2025, EFE/EPA/FABIO FRUSTACI
El papa León XIV en una pantalla mientras dirige la oración del Ángelus desde una ventana con vistas a la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 31 de agosto de 2025 / FOTO: EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

El papa León XIV volvió a pedir este domingo un "alto el fuego inmediato" en Ucrania, donde la llegado "el momento de que los responsables renuncien a la lógica de las armas y emprendan el camino de la negociación y la paz con el apoyo de la comunidad internacional".

La voz de las armas debe callar, mientras que debe alzarse la voz de la fraternidad y la justicia", reclamó el pontífice al término del rezo dominical del Ángelus ante los miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

Y recordó que "lamentablemente, la guerra continúa en Ucrania y, también en estos días, los bombardeos han afectado a varias ciudades, incluida la capital".

Un fuerte llamamiento a un alto el fuego inmediato en Ucrania

El papa estodounidense y peruano renovó su "cercanía al pueblo ucraniano e invito a todos a no ceder a la indiferencia, sino a acercarse con la oración y gestos concretos".

Reitero con firmeza mi urgente llamamiento a un alto el fuego inmediato y a un compromiso serio con el diálogo", afirmó.

En su opinión, ha llegado "el momento de que los responsables renuncien a la lógica de las armas y emprendan el camino de la negociación y la paz con el apoyo de la comunidad internacional", concluyó.

El llamamiento del pontífice se produce a pocas horas de que el presidente ruso, Vladímir Putin, se reúna este domingo en la ciudad nororiental china de Tianjin, donde participará en la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, con su homólogo chino, Xi Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi.

