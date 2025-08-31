 Piloto de bus es acuchillado en la cara por pasajero
Internacionales

Piloto de bus es acuchillado en la cara por pasajero

El conductor de un bus fue atacado tras discutir con un pasajero por el costo del pasaje.

Imagen con fines ilustrativos. , Pixabay
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Pixabay

Un grave hecho de violencia se registró en Argentina, cuando un pasajero atacó con un cuchillo a un conductor de autobús luego de una discusión por el pago incompleto del pasaje. El incidente ocurrió la noche del miércoles 27 de agosto en el área metropolitana de Buenos Aires y ha generado preocupación por la seguridad en el transporte público.

De acuerdo con las imágenes captadas tras el ataque, el chofer recibió una herida en el rostro, a la altura del cuello y de la oreja derecha, lo que le provocó sangrado abundante. A pesar de la gravedad de las lesiones, el conductor logró mantener el control de la unidad y dirigirse hasta un hospital cercano, donde fue atendido de emergencia. Posteriormente fue trasladado a otro centro de salud privado, donde se encuentra internado en observación y fuera de peligro.

Foto embed
Piloto de bus herido - Redes sociales.

Pasajero no pagó el pasaje completo

El hecho se desencadenó cuando el pasajero discutió con el chofer por presuntamente no haber pagado la tarifa completa del boleto. En medio de la confrontación, el agresor utilizó un arma blanca de hoja corta para atacar y luego huyó del lugar. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado su detención.

La empresa de transporte informó que, pese al incidente, no se prevé suspender el servicio ni realizar un paro de actividades, aunque sindicatos y delegados del sector manifestaron su preocupación por la inseguridad que enfrentan los trabajadores del transporte.

Este caso se suma a una serie de episodios violentos en buses y colectivos de la región, lo que pone nuevamente en debate las condiciones de seguridad tanto para pasajeros como para conductores.

