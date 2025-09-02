 EE.UU. usa fuerza militar en el Caribe para "ataque letal" contra el Tren de Aragua
Internacionales

EE.UU. usa fuerza militar en el Caribe para "ataque letal" contra el Tren de Aragua

Mientras que Venezuela acusa a EE.UU. de crear con IA el video sobre ataque a embarcación en el Caribe.

Trump divulgó un video donde se observa una embarcación siendo monitoreada segundos antes de ser eliminada con un misil., Captura de pantalla
Trump divulgó un video donde se observa una embarcación siendo monitoreada segundos antes de ser eliminada con un misil. / FOTO: Captura de pantalla

Estados Unidos utilizó la fuerza militar que desplegó en las últimas semanas en el Caribe para un "ataque letal" dirigido contra una pequeña embarcación atribuida a la organización criminal del Tren de Aragua, dejando once supuestos "narcoterroristas" eliminados, mientras navegaban en aguas internacionales cargados de drogas ilícitas rumbo a Estados Unidos.

Trump aseguró en la Casa Blanca que la Armada estadounidense había destruido un barco tripulado por narcotraficantes justo en el momento en el que el operativo estaba siendo llevado acabo en el Caribe sur, según detalló posteriormente el secretario de Estado, Marco Rubio.

El presidente utilizó su cuenta oficial de Truth para publicar un video en blanco y negro donde se observa una pequeña embarcación que es interceptada por un misil y aseguró que dentro estaban 11 miembros del Tren de Aragua, quienes fueron eliminados durante el operativo.

La Casa Blanca no explicó cómo los militares determinaron quienes estaban a bordo del buque y como sabían que eran miembros del Tren de Aragua, sus identidades no han sido reveladas.

El Gobierno de Venezuela acusó al de Estados Unidos de crear con inteligencia artificial el video publicado por el presidente del país norteamericano, Donald Trump, con imágenes del anunciado ataque contra una embarcación que, según Washington, trasladaba drogas y había salido de la nación suramericana.

A través de Telegram, el titular de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, dijo que "parece" que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, "sigue mintiéndole a su presidente" y, "luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como 'prueba' un video con IA".

"Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza", agregó el ministro, quien compartió en su canal de Telegram el video publicado por el mandatario estadounidense.

Maduro advierte con declarar “en armas” a Venezuela si es agredida

Según Maduro, Venezuela tiene una estrategia “eminentemente defensiva” que se ha diseñado “durante 20 años” y que incluye “dos formas de lucha”.

Vía EFE

