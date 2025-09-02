 Trump desmiente rumores sobre su muerte
Internacionales

Trump desmiente rumores sobre su muerte: "Son fake news"

En las redes sociales miles de personas especularon con el estado de salud del mandatario estadounidense, incluso llegando a hablar sobre su posible fallecimiento. Trump se pronunció y esto dijo:

Compartir:
Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, condenó este martes los rumores sobre su muerte que inundaron de comentarios las redes sociales durante el fin de semana y aseguró que se trata de "fake news" ("noticias falsas").

"Bueno, son noticias falsas. Es tan... tan falso. Por eso los medios tienen tan poca credibilidad. Sabía que estaban diciendo cosas como: '¿Está bien? ¿Cómo se siente? ¿Le pasa algo?' Y yo decía: 'Si acabo de salir de ahí'", respondió Trump a un periodista en el Despacho Oval, después de que este le apuntara que "hubo 1.3 millones de interacciones de usuarios sobre su muerte". "Lo había oído, pero no a ese nivel", añadió.

El mandatario aseguró que estos rumores se originaron por estar dos días sin hacer comparecencias ante la prensa y tras pasar los tres días del puente del Día del Trabajo jugando al golf. "(Joe) Biden no hacía conferencias durante meses. No lo veías. Y nadie decía que había algo mal con él. Y sabemos que no estaba en la mejor forma", dijo al respecto sobre el expresidente que padece de cáncer de próstata.

Foto embed
Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

"Muy activo"

Trump defendió haber estado "muy activo durante el fin de semana". Según dijo, hizo "una entrevista que duró como una hora y media", "varios programas", publicó "varios 'truths'" (la red social que crearon bajo su patrocinio) y fue a "visitar a algunas personas en el club de golf".

Además, el presidente se escudó en que este lunes se celebró en EE.UU. el Día del Trabajo, festivo en todo el país.

Los rumores sobre el estado de salud de Trump, llegando incluso al extremo de hablar sobre su muerte, se originaron a raíz de una serie de fotografías en las que se le observa un hematoma en su mano derecha, que a veces lo maquilla y que llevó a la Casa Blanca a reconocer el pasado 17 de julio que había sido diagnosticado con insuficiencia venosa crónica.

Como el propio Trump reconoció, este fin de semana no llevó a cabo ninguna comparecencia pública, y una imagen publicada al salir del National Golf Club en Virginia, en la que se le veía sonriente con una gorra blanca de "USA", desató la polémica entre aquellos que cuestionaban que fuese auténtica.

Sin embargo, Trump estuvo compartiendo noticias y publicando mensajes en su red social, Truth Social, como acostumbra a hacer.

*Con información de EFE

En Portada

Caso Melisa Palacios: Defensa recusa a jueza de Mayor Riesgo Ct
Nacionales

Caso Melisa Palacios: Defensa recusa a jueza de Mayor Riesgo "C"

11:17 AM, Sep 02
El historial entre las selecciones de Guatemala y El Salvadort
Deportes

El historial entre las selecciones de Guatemala y El Salvador

11:30 AM, Sep 02
Abogado muere tras ataque armado en zona 1t
Nacionales

Abogado muere tras ataque armado en zona 1

01:03 PM, Sep 02
Municipalidad indígena de Sololá suspende actividades patrias ante persecuciónt
Nacionales

Municipalidad indígena de Sololá suspende actividades patrias ante "persecución"

11:10 AM, Sep 02

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoEE.UU.Copa CentroamericanaSeguridadSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos