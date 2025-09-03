VIDEOS: Descarrila Elevador da Glória en Lisboa, Portugal

Tragedia en Portugal. El famoso Ascensor da Gloria (Elevador de Glória), uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa, descarriló este miércoles, causando un accidente que dejó 15 muertos y 18 heridos.
Las cifras fueron ofrecidas en una rueda de prensa sobre el terreno por un portavoz del Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que actualizó los datos de víctimas del accidente sufrido por el funicular, que conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara.
En un comunicado publicado en la web de la Presidencia, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó "profundamente" el accidente de funicular ocurrido de este miércoles en Lisboa, "en particular las víctimas mortales y los heridos graves".
Sobre el terreno, la agencia EFE pudo constatar que el funicular volcó y que su techo quedó completamente aplastado. En la zona había un amplio despliegue policial, que ha cerrado el acceso a la zona, y de equipos de emergencia, que se encuentran con unas veinte ambulancias.
Cientos de curiosos, muchos de ellos turistas, se concentran en las inmediaciones, muchos grabando con sus móviles.
"Solo tuvimos tiempo de darnos la vuelta"
Una trabajadora portuguesa de Barrio Alto, en Lisboa, que regresaba a casa tras su turno laboral junto a un compañero, relató a los periodistas que el vagón "no bajaba a la velocidad normal del tranvía": "Solo tuvimos tiempo de darnos la vuelta y empezar a correr".
El vagón descarriló en la curva, chocando con un edificio, para después volcar con un "estruendo enorme", dejando al tranvía "completamente destrozado". Según su testimonio, había unas 43 personas dentro y en los alrededores del funicular.
La zona está habitualmente transitada por turistas, muchos de ellos tratando de comprender lo que había pasado.
"Íbamos a subir al funicular, estábamos en la parte de arriba, en el mirador, decidimos dar un paseo y bajar por la calle de al lado. Cuando llegamos al lugar para subir, vimos el accidente", explicaron emocionados a EFE Anderson y Marcelo, dos turistas brasileños de visita en la capital portuguesa.
El Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa.
*Con información de EFE