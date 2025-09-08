Atentado en parada de bus en Jerusalén, 2025

Atentado en Jerusalén. Un grupo de atacantes abrió fuego contra una parada de bus en el norte de la ciudad, dejando al menos seis muertos y otros 13 heridos, según confirmaron las autoridades este lunes 8 de septiembre.
Dean Elsdunne, portavoz para la prensa internacional de la Policía de Israel, precisó que los atacantes llegaron en un vehículo y dispararon contra la gente que esperaba en el lugar. "Es un claro acto de terrorismo, tenían a civiles inocentes como objetivo", aseguró.
Los dos atacantes, que según Exteriores de Israel eran ciudadanos palestinos, fueron abatidos en el lugar por un soldado y dos civiles armados, antes de que los equipos de emergencias llegaran para asistir a las víctimas.
El atentado ocurrió unos minutos pasadas las 10:00 horas (locales), en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad.
El jefe de personal del servicio de emergencias israelí Magen David Adom, Uri Shaham, explicó que los atacantes dispararon desde la calle, hiriendo tanto a la gente que esperaba en la parada como a los pasajeros de un autobús.
Mortal ataque
Además de los seis fallecidos, entre los que hay un ciudadano español de 25 años, los paramédicos trasladaron a 13 heridos al hospital, y a otras diez personas que sufrían crisis nerviosa por el atentado.
Marca Cohen, una mujer de 72 años residente en el cercano asentamiento de Ramot, en Jerusalén Este, citada por EFE, relató que se encontraba en el interior de un autobús cuando sucedió el ataque.
"El autobús iba repleto de pasajeros. El conductor nos tuvo diez minutos encerrados, no abría las puertas y no nos daba explicación", dijo Cohen desde el lugar de los hechos. Al cabo de un rato, el conductor abrió las puertas y la mujer empezó a escuchar disparos, antes de escapar por una de las puertas traseras del vehículo.
Tras el ataque, tanto el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como su ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, se desplazaron al lugar de los hechos para condenar el suceso.
*Con información de EFE