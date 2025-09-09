 Maduro adelanta la Navidad en Venezuela 2025
Internacionales

Maduro vuelve a adelantar la Navidad en Venezuela

El presidente venezolano ha decretado el "adelanto" de la Navidad en varias oportunidades desde que llegó al poder en 2013.

EFE
Navidad en Venezuela 2024

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que vuelve a adelantar las fiestas de Navidad en el país, las cuales, por "decreto", darán inicio el próximo 1 de octubre.

"Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien, para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad, y vamos a decretar (que) desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también", afirmó Maduro en su programa semanal 'Con Maduro +', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

A juicio del mandatario venezolano, anticipar las fiestas de diciembre es una forma de "defender" el "derecho a la felicidad, a la alegría". En ese sentido, añadió que "nada ni nadie en este mundo" le puede "quitar" a Venezuela esa posibilidad.

Asimismo, Maduro señaló que el 2025 ha sido "un año bueno" y "bonito" y de "avance" en todas las áreas. "De las dificultades ha surgido lo mejor de nosotros, la capacidad de rehacernos y de reconstruirnos y de hacernos de nuevo", expresó.

Navidad adelantada

El presidente venezolano ha decretado el "adelanto" de la Navidad en varias oportunidades desde que llegó al poder en 2013.

El 2 de septiembre del año pasado, Maduro también anticipó la Navidad "en homenaje" y "en agradecimiento" a los venezolanos luego de las presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado por rectores afines al chavismo, proclamó su victoria en los comicios, pese a las denuncias de fraude de la oposición mayoritaria, lo cual desató una crisis política en el país.

Este año, el adelanto de las fiestas de Navidad se da en medio de la tensión entre Venezuela y EE. UU. por el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, próximas al país suramericano.

En ese sentido, Maduro dijo el lunes que su país no va a aceptar "la humillación del imperio gringo" y que defenderá "la paz a pulso", en un contexto de tensiones con Washington. "A Venezuela nadie la va a humillar, no vamos a aceptar la humillación del imperio gringo (...) Ninguna generación de venezolanos se va a humillar al imperio gringo. Jamás. Ni hoy ni nunca", expresó el mandatario.

*Con información de EFE

