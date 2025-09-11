 Bolsonaro, declarado culpable de intento de golpe en Brasil
Internacionales

Bolsonaro, declarado culpable de intento de golpe en Brasil

Jair Bolsonaro se convierte así en el tercer exjefe de Estado de Brasil en ser condenado.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, EFE
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil / FOTO: EFE

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue declarado culpable este jueves, por la Primera Sala de la Corte Suprema, de haber atentado contra el orden democrático en Brasil, en un fallo que concluyó con cuatro votos contra uno.

El voto definitivo fue dictado por el presidente de la Primera Sala, Cristiano Zanin, antiguo abogado del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, contra quien Bolsonaro conspiró tras perder las elecciones de 2022, según las conclusiones del tribunal.

"Las pruebas permiten concluir que los acusados pretendían romper el estado democrático de derecho", dijo Zanin en su voto, que dejó una mayoría de cuatro a uno la condena de Bolsonaro y otros siete reos, entre los que figuran exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas.

"La Fiscalía consiguió describir satisfactoriamente una organización criminal armada, estructurada jerárquicamente y orientada a perseguir un proyecto" centrado en la "permanencia en el poder del presidente Bolsonaro, sea cual fuera el método criminal a ser utilizado", aseguró Zanin.

Tras la declaración de culpabilidad, los cinco jueces discutirán, en principio este viernes, las condenas que serán aplicadas, que pueden llegar a 43 años de cárcel.

Le colocan tobillera electrónica al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro - EFE

Bolsonaro y los otros siete reos responden por los delitos de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado.

Tercer expresidente condenado en Brasil

Bolsonaro se convierte así en el tercer exjefe de Estado de Brasil en ser condenado. Su sentencia se dará a conocer mañana, 12 de septiembre, por parte del Tribunal Supremo.

En el caso de Bolsonaro, la acusación formulada por la Fiscalía General contempla un agravante, pues lo considera "jefe" de la "organización criminal" que intentó impedir la toma de posesión de Lula, tras su victoria en las elecciones de 2022 frente al líder de la extrema derecha.

Según la acusación formulada por la Fiscalía General y aceptada por cuatro de los cinco jueces, la conspiración comenzó en junio de 2021, poco más de un año antes de las elecciones y cuando Lula comenzaba a despuntar en las encuestas.

La trama fue desarrollada en diversas fases y comenzó con una dura campaña de descrédito contra las instituciones y el sistema electoral del país dirigida por el propio Bolsonaro, de acuerdo a la acusación.

La conspiración paso de las palabras a los hechos después de que Lula ganó las elecciones de octubre de 2022, con intensas protestas, atentados frustrados por la Policía y campamentos en las puertas de los cuarteles en los que miles de bolsonaristas exigían al Ejército que impidiera la investidura de Lula.

*Con información de EFE

