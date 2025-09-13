ICE mata a migrante durante operativo en Chicago

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) terminó con la muerte de Silverio Villegas González, un migrante mexicano en situación irregular, este viernes en la ciudad de Chicago, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El incidente se produjo cuando agentes intentaron detenerlo durante un control de tráfico.
De acuerdo con las autoridades, Villegas González habría intentado huir a bordo de su vehículo tras recibir la orden de detenerse, embistiendo a uno de los agentes y arrastrándolo varios metros. El DHS lo identificó como un "extranjero ilegal criminal con antecedentes de conducción temeraria", aunque no precisó cuándo ni bajo qué circunstancias ingresó a Estados Unidos.
Fuentes consultadas por medios locales señalaron que Villegas González era el objetivo principal del operativo implementado en la ciudad. Ante la acción del migrante, un agente disparó por temor a recibir un ataque. "Uno de ellos fue atropellado por el vehículo y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma. El agente sufrió múltiples lesiones y se encuentra estable. El migrante indocumentado fue declarado muerto", indicó la dependencia en un comunicado.
Subsecretaria respalda actuación de ICE
La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, respaldó la actuación del agente y expresó su deseo de pronta recuperación para el oficial afectado. McLaughlin destacó que el agente "siguió su formación, utilizó la fuerza apropiada y aplicó la ley correctamente para proteger al público y a las fuerzas del orden". Además, advirtió sobre la proliferación de videos en redes sociales que, según ella, incitan a los migrantes indocumentados a resistirse, lo que pone en riesgo tanto a los ciudadanos como a los agentes.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, expresó su preocupación y pidió transparencia sobre el hecho. "Los habitantes de Illinois merecen un informe completo y veraz de lo sucedido para garantizar rendición de cuentas", afirmó en su cuenta de Facebook, en medio de la circulación de videos de protestas y represión de ICE en la ciudad.
El caso ocurre en un contexto de incremento de operativos migratorios en Chicago, como parte de la estrategia federal en ciudades con políticas de "santuario" y limitada cooperación con autoridades migratorias. Por su parte, el Consulado General de México en Chicago sigue de cerca la situación, pendiente de cualquier asistencia al ciudadano fallecido y sus familiares.