 145 niños muertos de hambre en Gaza
Internacionales

Ya son 145 los niños muertos de hambre en Gaza debido al bloqueo israelí de suministros

Cerca de 1.6 millones de habitantes en Gaza padecen hambre, mientras las autoridades de Israel bloquean la entrada de ayuda humanitaria.

Cientos de gazatíes, aguardan en Nuseirat (centro) el momento que el Ejército israelí les deje atravesar el Corredor Netzarim, EFE.
Cientos de gazatíes, aguardan en Nuseirat (centro) el momento que el Ejército israelí les deje atravesar el Corredor Netzarim / FOTO: EFE.

El total de niños muertos debido a la desnutrición y el hambre en la Franja de Gaza alcanzó 145 tras el fallecimiento el viernes de dos menores como consecuencia del bloqueo israelí a la entrada masiva de alimento y ayuda humanitaria, informó este sábado el Ministerio de Sanidad,

En total, ayer se registraron en los hospitales gazatíes siete muertes por esta causa, entre ellas las de cinco de adultos, con los que ya suma 275 el número de fallecidos desde el inicio de la ofensiva bélica de Israel tras los ataques letales de Hamás en octubre de 2023, que costó la vida a 1.200 israelíes.

Entre los muertos hay bebés de tan solo días de edad, otros que tenían meses de vida, pero también niños pequeños y ancianos. A veces, según médicos en la Franja, son las propias madres las que padecen malnutrición y no pueden dar de mamar a sus recién nacidos.

Hambruna en Gaza y áreas aledañas 

Desde que la CIF (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases) declarase la existencia de hambruna en la ciudad de Gaza y áreas aledañas el pasado 22 de agosto, se han registrado 142 muertes, entre ellas 30 niños.

El informe publicado por la CIF indica que un total de 1,6 millones de gazatíes sufren hambre, entre ellos una tercera parte (más de medio millón) de manera crítica, al padecer de una privación extrema de alimentos, mientras que el resto de la población se encuentra en situación de "crisis alimentaria".

Israel no permite la entrada masiva de ayuda humanitaria mediante camiones de la ONU desde hace más de seis meses -alegando sin pruebas que Hamás se beneficia de estos suministros-, e implementó un sistema de reparto de alimento a través de unos complejos militarizados, la mayoría en el sur del enclave, obligando a la población a desplazarse hasta ellos.

Casi a diario, las tropas israelíes han abierto fuego cerca de estos puntos a fin de dispersar a las miles de personas que acudían en busca de algo de comida. Según Sanidad, unos 2.480 palestinos han sido asesinadas en sus alrededores, o cerca de los puestos de control militares por donde pasan los escasos camiones que Israel sí deja entrar.

