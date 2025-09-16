 Fiscalía pedirá pena de muerte para el presunto asesino de Charlie Kirk
Internacionales

Fiscalía pedirá pena de muerte para el presunto asesino de Charlie Kirk

Tyler Robinson, sospechoso del crimen que cobró la vida del activista Charlie Kirk, fue acusado de homicidio agravado, entre otros cargos.

Tyler Robinson, acusado del asesinato de Charlie Kirk, EFE
Tyler Robinson, acusado del asesinato de Charlie Kirk / FOTO: EFE

La Fiscalía de Utah anunció este martes que pedirá la pena de muerte para Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk, al que acusa formalmente de siete cargos, entre ellos el de asesinato con agravantes.

El fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, explicó que a Robinson, de 22 años, se le ha imputado el delito de asesinato con agravantes "por causar intencional o conscientemente la muerte de Charlie Kirk en circunstancias que crearon un gran riesgo de muerte para terceros".

La fiscalía también le imputa otro cargo por disparar un arma de fuego causando lesiones corporales graves, y Gray añadió que el estado de Utah "alega además factores agravantes" para estos dos presuntos delitos "porque se cree que el acusado atacó a Charlie Kirk basándose en su ideología política y que lo hizo a sabiendas de que había niños presentes que presenciarían el homicidio".

A Robinson se le acusa también doblemente de obstrucción a la justicia por mover y ocultar el rifle y también por deshacerse de la ropa que llevaba puesta cuando disparó.

También se le imputan otros dos cargos por manipulación de testigos por ordenar a la persona que vivía con él que borrara sus mensajes incriminatorios y por ordenar a esta persona que guardara silencio si la policía lo interrogaba.

Finalmente también se le acusa de la comisión de un delito violento en presencia de un menor por matar a Kirk a sabiendas de que había menores presentes en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) el pasado miércoles.

Más hallazgos

Gray añadió que las autoridades han hallado en el rifle que Robinson ocultó en un bosque cercano a UVU el ADN del acusado, que fue detenido el pasado viernes y que, pese a entregarse, no ha estado cooperado con los investigadores.

Del mismo modo reveló que los investigadores han encontrado en la casa del sospechoso casquillos con marcas similares a las que se hallaron en el lugar del crimen, así como dianas con agujeros de bala.

El FBI ha hallado material genético de Robinson en la toalla que usó para envolver el arma y en un destornillador que se dejó en el tejado desde el que disparó a Kirk.

Está previsto que el acusado comparezca hoy, por primera vez, ante un juez del Cuarto Distrito del estado de Utah, que le informará de los cargos presentados contra él y se asegurará de que tiene un abogado que lo va a representar.

*Con información de EFE

