 ¿Qué se sabe de Tyler Robinson, acusado del asesinato de Charlie Kirk?
Internacionales

¿Qué se sabe de Tyler Robinson, acusado del asesinato de Charlie Kirk?

Tyler Robinson fue detenido más de 30 horas después del asesinato del comentarista y activista, Charlie Kirk, durante un evento en el campus de la Universidad Utah Valley.

Compartir:
Tyler Robinson, acusado del asesinato de Charlie Kirk, EFE
Tyler Robinson, acusado del asesinato de Charlie Kirk / FOTO: EFE

Tyler Robinson, el acusado del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, es un joven de 22 años, residente en el estado de Utah, que no estaba matriculado en la universidad donde se produjo el crimen y que se había politizado recientemente.

Robinson fue detenido más de 30 horas después del asesinato de Kirk, estrecho aliado del presidente de EE. UU., Donald Trump, en el campus de la Universidad de Utah Valley, en la localidad de Orem.

Después de que Trump informara de que se había arrestado al sospechoso en una entrevista matinal en la cadena Fox News, varios medios filtraron su nombre: Tyler Robinson. Poco después, las redes sociales se inundaron de fotos suyas en diferentes etapas de su vida. Entre otras, de Robinson con su familia de viaje, en la universidad, vestido con un disfraz de Trump en Halloween y, en muchas de ellas, de él sujetando un arma desde que era un niño, que demuestran que había estado en contacto con las armas desde muy pequeño.

¿Quién es Tyler Robinson?

Robinson es el mayor de tres hermanos y vivía con sus padres en el condado de Washington en el estado de Utah. Nació en la localidad de St. George, una localidad de unos 100 mil habitantes al sur del estado.

Su familia estaba registrada como republicana, sin embargo, él no tenía afiliación política registrada y no había votado en las últimas elecciones, de acuerdo con datos de este verano.

Según las autoridades, su familia declaró que "se había politizado" recientemente y que unos días antes de lo sucedido había mencionado a Kirk y había criticado algunos de sus argumentos.

De hecho, fue un familiar quien lo entregó finalmente a la policía después de que se hubiesen publicado imágenes suyas de una cámara de seguridad el día del ataque. Trump aseguró que tal familiar era el propio padre de Tyler, pero ni las autoridades locales ni el FBI confirmaron el parentesco con el joven.

Foto embed
Foto del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk - FBI

El padre del sospechoso ha sido identificado por varios medios como Matt Robinson, un veterano con casi 30 años de experiencia en el Departamento del Sheriff del condado de Washington. La madre, Amber Robinson, es trabajadora social.

Mensajes en la munición

Hace unos años, la madre de Tyler presumió en redes sociales los resultados de su examen ACT, examen estandarizado para universidades en EE. UU. Robinson obtuvo calificaciones sobresalientes en esta prueba.

 Amber Robinson se refirió a su hijo en esa publicación de Facebook como un "genio" y aseguró que tras estos resultados sus opciones eran "infinitas".

Robinson, además, parece ser un joven con una fuerte presencia en Internet. Tras el asesinato de Kirk, escribió en la plataforma de mensajería y videojuegos Discord sobre el rifle que habría usado y escribió varios mensajes sobre los grabados en la munición que utilizó.

La bala con la que lo mató tenía escrito "Nota un bulto. OwO ¿Qué es esto?" en relación a un meme popular online para parodiar el "roleplay furry", personas que se disfrazan de animales.

Y en otras "Si puedes leer esto, eres gay jajaja" y "Oye, fascista, ¡Atrápalo!" seguido de las flechas que corresponden a una combinación de comandos de videojuegos para ejecutar movimientos especiales en juegos de lucha.

También estaba escrita la canción de ´Bella ciao´, un himno de la resistencia italiana contra el fascismo de Mussolini y la ocupación nazi del país durante la Segunda Guerra Mundial.

Tyler Robinson permanece detenido en la cárcel del condado donde se encuentra la universidad y podría enfrentarse a la pena de muerte.

*Con información de EFE

En Portada

EN IMÁGENES. Guatemaltecos se dan cita a la plaza Obelisco para encender el fuego patriot
Nacionales

EN IMÁGENES. Guatemaltecos se dan cita a la plaza Obelisco para encender el fuego patrio

08:18 AM, Sep 12
Selección Nacional: Diputado José Chic hace varias peticiones a Federaciónt
Deportes

Selección Nacional: Diputado José Chic hace varias peticiones a Federación

12:13 PM, Sep 12
Horarios y fechas de mayor impacto en el tránsito por antorchas y desfilest
Nacionales

Horarios y fechas de mayor impacto en el tránsito por antorchas y desfiles

09:32 AM, Sep 12
Automóvil de lujo, posiblemente único en Guatemala, es abandonado en la vía pública tras colisiónt
Nacionales

Automóvil de lujo, posiblemente único en Guatemala, es abandonado en la vía pública tras colisión

12:41 PM, Sep 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.JusticiaMundial 2026#liganacionalredes socialesSeguridad vialSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos