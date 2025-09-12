 Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk ha sido detenido
Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk ha sido detenido, asegura Trump

Trump explicó muy brevemente que, al parecer, fue el propio padre y personas "cercanas" al sospechoso los que pidieron que se entregara a las autoridades.

Foto del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk / FOTO: FBI

El sospechoso del asesinato del comentarista y activista Charlie Kirk, buscado en una intensa "cacería" por las autoridades estadounidenses, ha sido detenido, aseguró este viernes el presidente de EE. UU., Donald Trump.

"Creo, con un alto grado de certeza, lo tenemos (al sospechoso) bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador" de Utah, dijo Trump en una entrevista en vivo con la cadena Fox News desde Nueva York.

El mandatario agregó que se enteró de la captura "cinco minutos antes de entrar" al plató del programa 'Fox and Friends' y adelantó, sin entrar en detalles, que el FBI y otras agencias del orden ofrecerán más información más adelante en el día.

Trump explicó muy brevemente que, al parecer, fue el propio padre y personas "cercanas" al sospechoso los que pidieron que se entregara a las autoridades, después que las agencias del orden divulgaran fotos y un vídeo. En las imágenes se observaba a un hombre blanco, vistiendo pantalones, sudadero y gorra de color oscuro y usando lentes de sol.

"Fue que un padre se involucró, concretamente su padre, y dijo: 'Tenemos que ir' (a la policía). De nuevo, esto está sujeto a cambios, pero ya sabes, los hechos son los hechos: tenemos a la persona que creemos que es la persona que estamos buscando. Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí", indicó.

Amplia búsqueda

El FBI y varias agencias gubernamentales desplegaron una amplia búsqueda del sospechoso casi inmediatamente después del ataque que cobró la vida de Kirk, estrecho aliado de Trump. El activista participaba frente de unas 3 mil personas en el campus de la Universidad de Utah Valley, en la localidad de Orem, cuando recibió un disparo en el cuello que derivó en su muerte.

Después de detener y liberar a dos sospechosos, el FBI pidió ayuda al público e incluso anunció una recompensa de 100 mil dólares a que tuviera información veraz que condujera a su captura.

Trump insistió en que no quiso ver el vídeo donde se puede apreciar con claridad el momento en el que Kirk fue ultimado. "No quiero recordar a Charlie de esa manera. Es horrible, por lo escuché", dijo.

*Con información de EFE

