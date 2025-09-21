 California prohibirá a agentes de ICE ocultar su identidad
Internacionales

California prohibirá a agentes de ICE ocultar su identidad tras polémicas redadas

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley que prohíbe a los agentes de ICE ocultar su identidad en redadas.

Compartir:
Fotografía de archivo del gobernador de California (EE, UU
Fotografía de archivo del gobernador de California (EE / FOTO: UU

El gobernador de California (EE.UU.), Gavin Newsom, firmó este sábado una ley que prohíbe a los agentes del Servicio de Inmigración (ICE) ocultar su identidad, con la meta de combatir el "miedo y terror" provocado por las redadas en el estado, y que entrará en vigor en enero.

Newsom se desplazó a Los Ángeles, la ciudad simbólica de las redadas indiscriminadas del ICE, para firmar un paquete legislativo que incluye la llamada "Ley contra la Policía Secreta" y otras medidas que limitan el acceso de los agentes de inmigración a las escuelas y hospitales.

En un comunicado, la oficina de Newsom destacó que se trata de la primera ley de EE.UU. que veta a los agentes del ICE enmascarados, y el propio político acompañó su firma de una nota en la que arremete contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

EE.UU. nunca debería ser un país en el que una 'policía secreta' enmascarada agarra a la gente en las calles y la tira en furgonetas sin letreros y se va", dice el político demócrata, que reivindica que los ciudadanos "deben saber que están interactuando con agentes legítimos".

Otras leyes que entran en vigencia 

En ese sentido, otra de las leyes, que entró en efecto inmediatamente, dice que los agentes de inmigración y de las fuerzas del orden deberán exponer su nombre o número de placa en el estado de California, y no podrán llevar máscara "excepto si es absolutamente necesario".

Las medidas también implican que los agentes del ICE necesitarán una orden judicial para acceder a las aulas de las escuelas, donde las familias serán notificadas si hay una redada, y a las salas de emergencias del hospital, y además protegen la información de estudiantes y pacientes.

Desde este verano, numerosos agentes de ICE desplegados en la campaña de arrestos y deportaciones del Gobierno de Trump no se han identificado durante sus operaciones, cosa que ha desatado críticas sobre los procedimientos éticos y legales por parte de organizaciones de migrantes.

En Portada

Insivumeh prevé que las lluvias continuarán este domingot
Nacionales

Insivumeh prevé que las lluvias continuarán este domingo

08:22 AM, Sep 21
Balacera en elección de reina deja un fallecido en Zacapat
Nacionales

Balacera en elección de reina deja un fallecido en Zacapa

07:56 AM, Sep 21
California prohibirá a agentes de ICE ocultar su identidad tras polémicas redadast
Internacionales

California prohibirá a agentes de ICE ocultar su identidad tras polémicas redadas

08:31 AM, Sep 21
Varios jugadores y directivos del PSG no podrán acudir a la gala del Balón de Orot
Deportes

Varios jugadores y directivos del PSG no podrán acudir a la gala del Balón de Oro

07:42 AM, Sep 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.redes socialesMundial 2026#liganacionalJusticiaSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos