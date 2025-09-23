 Tormenta Narda se convierte en huracán categoría 1
Internacionales

Tormenta tropical Narda se convierte en huracán de categoría 1

Los desprendimiento nubosos de Narda provocarán lluvias muy fuertes, advirtieron autoridades mexicanas.

Compartir:
Huracán Narda cerca de México, CONAGUA
Huracán Narda cerca de México / FOTO: CONAGUA

La tormenta tropical Narda, que se formó en el océano Pacífico, evolucionó este martes a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, por lo que sus bandas nubosas mantendrán lluvias muy fuertes e intensas en las próximas horas en el oeste de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su reporte, el SMN precisó que a las 09:00 horas (locales), Narda se localizó aproximadamente a 475 kilómetros (km) al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 480 km al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco. Además, el fenómeno registra vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (km/h), rachas de 170 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 20 km/h.

Según el reporte, los desprendimiento nubosos de Narda provocarán lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Jalisco, Colima y Michoacán, así como rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 2,5 a 3,5 metros de altura en las costas de esos estados.

El servicio explicó que las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

"Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado", apuntó el comunicado.

Temporada de huracanes del Pacífico

México prevé hasta veinte ciclones con nombre en el Pacífico durante la actual temporada, de los cuales entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

Hasta ahora se han formado doce tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Lorena y Kiko.

El más reciente huracán registrado en el país fue Erick, que tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó la muerte de un menor y daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, donde provocó la caída de árboles y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica y de viviendas.

*Con información de EFE

En Portada

VIDEO. Diputados intercambian señalamientos por nexo con pandillast
Nacionales

VIDEO. Diputados intercambian señalamientos por nexo con pandillas

08:17 PM, Sep 23
Canciller guatemalteco se reúne con subsecretario de Estado de EE. UU.t
Nacionales

Canciller guatemalteco se reúne con subsecretario de Estado de EE. UU.

05:39 PM, Sep 23
Municipal le da la bienvenida a su casa a Selección Nacionalt
Deportes

Municipal le da la bienvenida a su casa a Selección Nacional

06:55 PM, Sep 23
Pennywise regresa: IT: Bienvenidos a Derry presenta su primer tráilert
Farándula

Pennywise regresa: "IT: Bienvenidos a Derry" presenta su primer tráiler

06:20 PM, Sep 23

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosEE.UU.redes socialesNoticias de Guatemala#liganacionalMundial 2026JusticiaReal MadridFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos